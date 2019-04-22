Посадят ли Порошенко в тюрьму и ждут ли Украину чистки элит

УКРАИНЦЫ ЖДУТ РАСПРАВЫ

- Дмитрий, по кому Зеленский ударит в первую очередь?

- Запрос на антикоррупционную кампанию достаточно велик. Более 50-60% украинцев хотят посадок вороватых чиновников. Они ждут, что с депутатов снимут их неприкосновенность. Это одна из тем, которую Зеленский сможет быстро воплотить в жизнь. Есть несколько дел, которые находятся в прокуратуре, но пока поставлены на паузу. И часть этого криминала ведет к окружению Порошенко и непосредственно к нему. На чистках элит Зеленский, скорее всего, будет строить путь своей партии в Верховную Раду. Он слишком много наобещал. Например, стоимость ЖКХ снизить он не сможет - цены наоборот придется повышать. Войну остановить тоже с ходу не выйдет, тут нужно договариваться с Европой и Западом. Поэтому Зеленский начнет сажать окружение Порошенко. Самых близких его друзей. Это касается главы Совета национальной безопасности Свинарчука. Его подельники разграбили оборонку. Под нож пойдут губернаторы, главы местных администраций. Местные депутаты и министры. Украинцам нужна политическая кровь, они жаждут расправы. Иначе доверие к Зеленскому пропадет.

- Петра Алексеевича посадит?

- Сомневаюсь, что Порошенко отправят за решетку. Его есть за что посадить, например, за теже растраты в украинской армии. Но вряд ли на это хватит сил у Зеленского. Плюс ко всему, Порошенко пойдет на парламентскую кампанию, его задача — сесть в Раду или правительство, чтобы получить неприкосновенность. Порошенко — это первый украинский президент, который потеряв пост собирается остаться в политике.

Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в прямом эфире радио `Комсомольская правда`.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Он не сбежит из страны?

- Бежать он не будет. Даже если он убежит в Евросоюз, его все равно могут выдать, заблокировать его счета. Он подпишет своим последним росчерком закон о языке, показав себя оппозиционным антироссийским игроком. И потом любые действия в отношении себя будет называть местью от Зеленского. Да и бежать Порошенко не выгодно. Ему нужно сохранить влияние в Верховной Раде. Потому что депутаты назначают генпрокурора. Тут Петру Алексеевичу важно иметь своих людей, которые будут его прикрывать от тюрьмы. Самый плачевный исход для Порошенко — его фракция в Раде разваливается, депутаты бегут на сторону Зеленского. И тогда Порошенко сдадут и сольют.

ОЛИГАРХОВ НЕ ТРОНЕТ. ПОКА

- Из олигархов кого может посадить Зеленский?

- Никто и никогда не будет трогать олигархов до выборов в Раду. Уж тем более Коломойского. Откуда тогда Зеленский будет брать деньги, чтобы привести своих людей в парламент? А вот предпринимателей второго сорта, которые были замешаны в темных делах Порошенко, вполне может «казнить».

Победитель второго тура президентских выборов, будущий президент Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS

- Не пойдет ли он по пути Саакашвили, когда тот сажал всех подряд?

- Саакашвили на этом обжегся очень сильно. И это стоило ему президентства. Он погорел на том, что он своих политических противников сажал в тюрьмы и избивал их там. У Зеленского не такие жесткие возможности. Да и лично у Зеленского экономических противников крайне мало. Поэтому я сомневаюсь, что он будет пытаться с кем-то свести счеты. Но ему необходимо ударить по окружению Порошенко. Все ожидают от него антикоррупционную кампанию. Избиратель не поймет, если он после этого будет жать руку Порошенко. И уж тем более, если он попытается с ним какие-то коалиции лепить на парламентских выборах. Он просто потеряет своего избирателя.

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