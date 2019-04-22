2019-04-22T13:21:22+03:00
Выборы президента Украины 2019

Посадят ли Порошенко в тюрьму и ждут ли Украину чистки элит

Какими будут шаги нового президента незалежной Владимира Зеленского, мы поговорили с политологом Дмитрием Абзаловым [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Президент Украины Петр Порошенко во время речи вечером 21 апреля, во время которой он признал поражение на выборах.Президент Украины Петр Порошенко во время речи вечером 21 апреля, во время которой он признал поражение на выборах.Фото: REUTERS
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УКРАИНЦЫ ЖДУТ РАСПРАВЫ

- Дмитрий, по кому Зеленский ударит в первую очередь?

- Запрос на антикоррупционную кампанию достаточно велик. Более 50-60% украинцев хотят посадок вороватых чиновников. Они ждут, что с депутатов снимут их неприкосновенность. Это одна из тем, которую Зеленский сможет быстро воплотить в жизнь. Есть несколько дел, которые находятся в прокуратуре, но пока поставлены на паузу. И часть этого криминала ведет к окружению Порошенко и непосредственно к нему. На чистках элит Зеленский, скорее всего, будет строить путь своей партии в Верховную Раду. Он слишком много наобещал. Например, стоимость ЖКХ снизить он не сможет - цены наоборот придется повышать. Войну остановить тоже с ходу не выйдет, тут нужно договариваться с Европой и Западом. Поэтому Зеленский начнет сажать окружение Порошенко. Самых близких его друзей. Это касается главы Совета национальной безопасности Свинарчука. Его подельники разграбили оборонку. Под нож пойдут губернаторы, главы местных администраций. Местные депутаты и министры. Украинцам нужна политическая кровь, они жаждут расправы. Иначе доверие к Зеленскому пропадет.

- Петра Алексеевича посадит?

- Сомневаюсь, что Порошенко отправят за решетку. Его есть за что посадить, например, за теже растраты в украинской армии. Но вряд ли на это хватит сил у Зеленского. Плюс ко всему, Порошенко пойдет на парламентскую кампанию, его задача — сесть в Раду или правительство, чтобы получить неприкосновенность. Порошенко — это первый украинский президент, который потеряв пост собирается остаться в политике.

Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в прямом эфире радио `Комсомольская правда`. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в прямом эфире радио `Комсомольская правда`.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Он не сбежит из страны?

- Бежать он не будет. Даже если он убежит в Евросоюз, его все равно могут выдать, заблокировать его счета. Он подпишет своим последним росчерком закон о языке, показав себя оппозиционным антироссийским игроком. И потом любые действия в отношении себя будет называть местью от Зеленского. Да и бежать Порошенко не выгодно. Ему нужно сохранить влияние в Верховной Раде. Потому что депутаты назначают генпрокурора. Тут Петру Алексеевичу важно иметь своих людей, которые будут его прикрывать от тюрьмы. Самый плачевный исход для Порошенко — его фракция в Раде разваливается, депутаты бегут на сторону Зеленского. И тогда Порошенко сдадут и сольют.

ОЛИГАРХОВ НЕ ТРОНЕТ. ПОКА

- Из олигархов кого может посадить Зеленский?

- Никто и никогда не будет трогать олигархов до выборов в Раду. Уж тем более Коломойского. Откуда тогда Зеленский будет брать деньги, чтобы привести своих людей в парламент? А вот предпринимателей второго сорта, которые были замешаны в темных делах Порошенко, вполне может «казнить».

Победитель второго тура президентских выборов, будущий президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Победитель второго тура президентских выборов, будущий президент Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS

- Не пойдет ли он по пути Саакашвили, когда тот сажал всех подряд?

- Саакашвили на этом обжегся очень сильно. И это стоило ему президентства. Он погорел на том, что он своих политических противников сажал в тюрьмы и избивал их там. У Зеленского не такие жесткие возможности. Да и лично у Зеленского экономических противников крайне мало. Поэтому я сомневаюсь, что он будет пытаться с кем-то свести счеты. Но ему необходимо ударить по окружению Порошенко. Все ожидают от него антикоррупционную кампанию. Избиратель не поймет, если он после этого будет жать руку Порошенко. И уж тем более, если он попытается с ним какие-то коалиции лепить на парламентских выборах. Он просто потеряет своего избирателя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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