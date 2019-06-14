Мантуров: предварительный отчет МАК говорит о том, что системы SSJ-100 сработали штатно
Предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета показал, что техника и системы самолета «Сухой Суперджет - 100» сработали штатно в ходе авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. Соответствующие заявление сделал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
«Это предварительный отчёт, который говорит о том, что эта огромная работа, проделанная МАК и Минтрансом, и другими ведомствами, подтверждает, что касается техники, системы работали штатно, за исключением момента когда попала молния», - сказал министр.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, согласно предварительному отчету МАК, в лайнер ударила молния, что привело к отключению автопилота и нарушению связи. Также сообщалось, что информация может быть дополнена, в случае появления новых данных.
Напомним, в мае самолет рейса Москва-Мурманск вылетел из Шереметьево, после чего пилоты сообщили о неисправности и решили вернуться в аэропорт вылета. В результате жёсткой посадки лайнер загорелся. В авиакатастрофе погиб 41 человек.
После крушения самолета в Шереметьево пилот покидает кабину, но возвращается на борт.
ИСТОЧНИК KP.RU
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