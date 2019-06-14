2019-06-14T17:16:28+03:00
Происшествия

Мантуров: предварительный отчет МАК говорит о том, что системы SSJ-100 сработали штатно

Ранее Межгосударственный авиационный комитет заявил, что причиной стала попавшая в лайнер молния [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Предварительный отчет МАК катастрофы в Шереметьево: системы SSJ100 сработали штатноПредварительный отчет МАК катастрофы в Шереметьево: системы SSJ100 сработали штатноФото: REUTERS
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Предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета показал, что техника и системы самолета «Сухой Суперджет - 100» сработали штатно в ходе авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. Соответствующие заявление сделал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Это предварительный отчёт, который говорит о том, что эта огромная работа, проделанная МАК и Минтрансом, и другими ведомствами, подтверждает, что касается техники, системы работали штатно, за исключением момента когда попала молния», - сказал министр.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, согласно предварительному отчету МАК, в лайнер ударила молния, что привело к отключению автопилота и нарушению связи. Также сообщалось, что информация может быть дополнена, в случае появления новых данных.

Напомним, в мае самолет рейса Москва-Мурманск вылетел из Шереметьево, после чего пилоты сообщили о неисправности и решили вернуться в аэропорт вылета. В результате жёсткой посадки лайнер загорелся. В авиакатастрофе погиб 41 человек.

После крушения самолета в Шереметьево пилот покидает кабину, но возвращается на борт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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