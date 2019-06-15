2019-06-15T21:14:02+03:00
Политика

На Украине за сутки ликвидировали несколько незаконных врезок в нефтепровод из России

Специалисты компании "Укртранснафта" заверили, что устранили данные вмешательства
Марина ВЕНЦОВА
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На Украине за сутки ликвидировали ряд незаконных врезок в нефтепровод из России Фото: Александр Саверкин/ТАССНа Украине за сутки ликвидировали ряд незаконных врезок в нефтепровод из России Фото: Александр Саверкин/ТАСС
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Сотрудники "Укртранснафта" за минувшие сутки обнаружили и ликвидировали на западе Украины две незаконные врезки в магистральный нефтепровод "Дружба", по которому сырье из России поступает в Европу.

"14 июля в 14:20 специалисты "Укртранснафты" обнаружили повреждения на второй очереди нефтепровода Броды - Госграница ("Дружба"), - говорится в сообщении компании в «Фейсбуке». - Злоумышленники встроили в трубу шланг длиной 250 м и провели его по поверхности земли».

Специалисты компании, как добавили в пресс-службе, устранили врезку в магистральный нефтепровод. Однако уже в субботу, 15 июня, была обнаружена вторая врезка, расположенная в 50 километрах от первой. "Обнаружено еще одно злонамеренное повреждение со встроенным штуцером, краном с вентилем и шлангом", - уточнили в компании, заверив, что данное вмешательство также было устранено.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в 2020 году между Москвой и Киевом может начаться очередная "газовая война" из-за разногласий относительно контракта на транзит газа из Украины европейским потребителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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