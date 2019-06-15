СЕГОДНЯ 23:04 2019-06-15T23:04:41+03:00

В Москве группа неизвестных с нашивками «ФСБ» ограбила мужчину на 25 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На юго-западе Москвы десять неизвестных в масках и в камуфляжном обмундировании с нашивками "ФСБ" ограбили безработного мужчину на 25 миллионов рублей. Инцидент произошел в отделении банка «Металлург».

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, мужчина, являясь клиентом банка, пришел в отделение для того, чтобы провести некоторые денежные операции. Однако неожиданно в помещение ворвалась группа неизвестных в форме и, угрожая неустановленным оружием, забрала у него деньги.

После этого преступники скрылись с места происшествия на Мерседесе «ВИТО», который в последствии они оставили на одной из парковок столицы. Марку автомобиля удалось установить благодаря записи с камеры видеонаблюдения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева.

ИСТОЧНИК KP.RU