15 Июнь 23:56 2019-06-15T23:56:13+03:00

В Могадишо в результате взрыва погибли восемь человек Фото: REUTERS

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Взрыв заминированного автомобиля произошел недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо. Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи, в результате чрезвычайного происшествия по меньшей мере погибли восемь человек, еще 16 получили ранения.

"Мы можем подтвердить, что восемь человек были убиты, 16 ранены во время взрыва", - заявил агентству сотрудник частой скорой помощи.

Кроме того, как отмечается, вслед за первым взрывом прогремел еще один недалеко от аэропорта. В результате второго взрыва никто не пострадал.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в 22 мая, в Могадишо недалеко от президентского дворца взорвался автомобиль. После этого в районе началась перестрелка вооруженных людей с силами безопасности страны. В результате инцидента погиб один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU