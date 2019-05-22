В столице Сомали произошел взрыв возле президентского дворца

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-22T13:30:23+03:00

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В среду, 22 мая, в столице Сомали, городе Могадишо, прогремел взрыв. По сообщениям телеканала Al-Mayadeen, недалеко от президентского дворца взорвался автомобиль.

После этого в районе началась перестрелка вооруженных людей с силами безопасности страны. Об этом сообщает агентство "Синьхуа". Один из членов Сомалийского парламента сообщил о произошедшем в Twitter. Со слов Абдиризака Мохамеда, в результате инцидента погиб один человек. Еще одного пришлось госпитализировать. Его знакомый депутат получил незначительные травмы.

"Двое парламентариев только что пришли в мой дом. Они оба в порядке и спаслись от взрыва, прогремевшего возле бывшего [здания] парламента. Депутат Мариан Ариф потеряла одного из своих сотрудников, мой персонал доставил в больницу еще одного из ее сотрудников. Член парламента Шабел в порядке с незначительными травмами находится у меня дома", - написал парламентарий в социальной сети.

Подобные происшествия для Сомали не редкость. Сайт kp.ru писал о взрыве в марте этого года. Ответственность за теракт на себя взяла группировка "Аш-Шабаб".

ИСТОЧНИК KP.RU