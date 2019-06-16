2019-06-16T01:10:08+03:00
Происшествия

В одном из дворов в центре Киева прогремел взрыв

На месте ЧП работают полиция, спасатели и медики «Скорой помощи»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Причина взрыва выясняетсяПричина взрыва выясняетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Поздним вечером в субботу, 15 июня, во дворе одного из жилых домов на улице Тургеневской в центре Киева прогремел взрыв, на месте ЧП работают сотрудники полиции, спасатели и медики «Скорой помощи». О возможных жертвах или пострадавших пока не сообщается.

Взрывной волной выбило стекла в окнах соседних домов, сообщает Интерфакс. Причины взрыва выясняются. По словам местных жителей, перед «хлопком» в районе происшествия чувствовался сильный запах газа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале мая прогремел взрыв у одного из бизнес-центров в украинской столице. Тогда возле здания неизвестные оставили пакет с взрывным устройством, после того, как оно сработало, начался пожар. Очевидцы рассказали, что заметили двух подозрительных мужчин, которые и оставили сверток рядом со зданием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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