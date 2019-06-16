2019-06-16T03:52:55+03:00
Происшествия

Взрыв в центре Киева разрушил три гаража, люди не пострадали

В результате также была повреждена газовая труба, причины ЧП устанавливаются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Во дворе одного из жилых домов на улице Тургеневской в центре Киева прогремел взрывВо дворе одного из жилых домов на улице Тургеневской в центре Киева прогремел взрывФото: кадр с видео youtube.com
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К этому часу стало известно, что в результате взрыва в одном из киевских дворов на улице Тургеневской были разрушены три гаража, а также повреждена газовая труба.

«Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на улице Тургеневская, 16», - уточняет пресс-служба городской администрации на своей странице в Facebook.

Отмечается, что «вещество, вызвавшее мощный взрыв, в результате которого разрушены три гаража, пока не установили». Спасатели разбирают завалы, пострадавших пока не обнаружили.

По словам руководителя аварийно-спасательной службы, газовая труба была повреждена обломками стен разрушенных гаражей, поэтому часть дома временно отключили от газоснабжения. Работы по ликвидации последствий взрыва продолжаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ЧП в Шевченковском районе Киева случилось в субботу, 15 июня. Ранее очевидцы говорили, что после взрыва на месте происшествия чувствовался сильный запах газа.

В одном из дворов в центре Киева прогремел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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