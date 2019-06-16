Взрыв в центре Киева разрушил три гаража, люди не пострадали
К этому часу стало известно, что в результате взрыва в одном из киевских дворов на улице Тургеневской были разрушены три гаража, а также повреждена газовая труба.
«Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на улице Тургеневская, 16», - уточняет пресс-служба городской администрации на своей странице в Facebook.
Отмечается, что «вещество, вызвавшее мощный взрыв, в результате которого разрушены три гаража, пока не установили». Спасатели разбирают завалы, пострадавших пока не обнаружили.
По словам руководителя аварийно-спасательной службы, газовая труба была повреждена обломками стен разрушенных гаражей, поэтому часть дома временно отключили от газоснабжения. Работы по ликвидации последствий взрыва продолжаются.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ЧП в Шевченковском районе Киева случилось в субботу, 15 июня. Ранее очевидцы говорили, что после взрыва на месте происшествия чувствовался сильный запах газа.
В одном из дворов в центре Киева прогремел взрыв.
ИСТОЧНИК KP.RU