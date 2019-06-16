В Японии неизвестный с ножом напал на полицейского и забрал у него табельное оружие

СЕГОДНЯ 06:45 2019-06-16T07:01:15+03:00

Раненого стража порядка нашли на улице, его доставили в больницу в тяжелом состоянии

Изменить размер текста: A A

В японской префектуре Осака разыскивают неизвестного, который напал с ножом на сотрудника полиции, забрал у него табельное оружие с боевыми патронами и скрылся, оставив раненого истекать кровью, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Это случилось в городе Суйта на юго-западе главного острова страны Хонсю. 26-летний полицейский с ножом в груди ранним утром в воскресенье был обнаружен на улице возле небольшого круглосуточного опорного пункта, где он места дежурил. Отмечается, что преступник нанес ему несколько глубоких ранений, и молодого человека доставили в ближайшую больницу в тяжелом состоянии.

После того, как стало известно о нападении, власти префектуры запретили проводить в местных школах все воскресные внеклассные мероприятия и закрыли детские сады. По телевидению и радио жителям Осаки советуют не выпускать детей на прогулки, запереть двери и без необходимости не выходить из домов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце мая японском городе Кавакаси вооруженный ножом мужчина напал на людей на остановке, где дети ждали школьного автобуса. В результате два человека погибли, 16 получили ранения, причем большинство пострадавших – девочки-первоклассницы.

ИСТОЧНИК KP.RU