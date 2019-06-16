Госсекретарь США заявил, что Америка рассматривает все варианты противодействия Ирану

СЕГОДНЯ 19:17 2019-06-16T19:17:53+03:00

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Соединенные Штаты Америки не хотят войны с Тегераном. При этом руководство страны рассматривает полный спектр вариантов противодействия Ирану, в том числе и военный. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео.

"Соединенные Штаты рассматривают полный спектр вариантов [противодействия Ирану]. Мы несколько раз информировали [об этих вариантах] президента [США Дональда Трампа] и будем продолжать держать его в курсе. Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий для восстановления сдерживания, которое является нашей миссией", - сказал Помпео в интервью телеканалу CBS.

Госсекретарь США на вопрос журналиста о военном варианте ответил: "Конечно". При этом он подчеркнул, что Дональд Трамп не хочет идти на войну. С его слов, американский лидер сделает все. чтобы Тегеран не получил ядерное оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU