2019-05-08T17:29:14+03:00
В мире

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия

Ранее Тегеран сообщил о частичной приостановки исполнения своих обязательств по ядерной сделке
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружияИран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружияФото: REUTERS
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Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если проблема Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет вынесена на обсуждение Совбеза ООН.Об этом информирует в среду телеканал Press TV в Twitter со ссылкой на источники в канцелярии президента Ирана.

Напомним, накануне, 8 мая, Иран оповестил послов ряда стран о частичной приостановки исполнения своих обязательств по ядерной сделке, пояснив, что решение принято в связи с давлением на страну со стороны Соединенных Штатов, которые ранее вышли из сделки.

Ранее, в конце апреля глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия в качестве одного из вариантов ответа на ужесточение санкций США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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