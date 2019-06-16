Самолет с неисправностью сел в "Шереметьево"

СЕГОДНЯ 21:04 2019-06-16T21:04:44+03:00

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Пассажирский лайнер "Аэрофлота" с неисправностью сел в "Шереметьево". На борту были неполадки с системой кондиционирования. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиакомпании.

Известно, что самолет летел в Москву из Милана. Неисправность вынудила экипаж снизиться до семи тысяч метров. Это произошло над территорией Белоруссии.

Командир судна вовремя доложил о неисправности. Boeing 737 приземлился без происшествий.

Сайт kp.ru писал о подобном инциденте. На днях в аэропорту столицы экстренно приземлился самолет Air Astana. Как стало известно, во время полета на специальном табло появилось сообщение о низком давлении масла в одном из двигателей. Инженеры начали поиск и устранение неисправности на борту. Никто из пассажиров не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU