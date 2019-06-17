В России подорожают лекарства из-за обязательной маркировки
В России из-за внедрения обязательной маркировки с 1 января 2020 года увеличится стоимость лекарств.
Средняя стоимость лекарственных средств увеличится примерно на 80 копеек. А с учётом криптозащитного кода - на 1,3 рубля, сообщает "Российская газета".
Напомним, внедрение данной маркировки началось с 1 февраля 2017 года. В эксперименте приняли участие несколько фармкомпаний, заявивших о желании поучаствовать в пилотном проекте.
- Единая для всей страны система "Честный знак" позволит отслеживать движение каждой упаковки любого лекарства по всей цепочке - от производителя к дистрибьюторам и далее - в аптечные сети и медицинские учреждения, - сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России появится новая маркировка продуктов. Производители смогут использовать данное новшество в добровольном порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU