В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии здоровья Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова все ещё тяжелое, в Казахстан его не перевозили сообщили врачи НИИ имени Склифосовского.
Ранее сын продюсера заявил, что его отца собираются отправить на реабилитацию в Казахстан.
- Пока ещё в реанимации, никуда его не отправляли. Состояние тяжелое, температура вечером - 36,6. Сегодня утром - 36,8, - подчеркнули врачи.
Напомним, российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее сын Бари Каримовича сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что кот Бари Алибасова за два дня заработал 150 тысяч долларов. После исчезновения и возвращения домой любимый питомец основателя «На-На» стал звездой соцсетей.
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна.
ИСТОЧНИК KP.RU
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