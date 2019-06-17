2019-06-17T09:49:17+03:00
Звезды

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии здоровья Алибасова

Ранее сын продюсера заявил, что его отца планируют отправить на реабилитацию в Казахстан
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии здоровья АлибасоваВ НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии здоровья АлибасоваФото: Личный архив
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Состояние продюсера Бари Алибасова все ещё тяжелое, в Казахстан его не перевозили сообщили врачи НИИ имени Склифосовского.

Ранее сын продюсера заявил, что его отца собираются отправить на реабилитацию в Казахстан.

- Пока ещё в реанимации, никуда его не отправляли. Состояние тяжелое, температура вечером - 36,6. Сегодня утром - 36,8, - подчеркнули врачи.

Напомним, российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее сын Бари Каримовича сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что кот Бари Алибасова за два дня заработал 150 тысяч долларов. После исчезновения и возвращения домой любимый питомец основателя «На-На» стал звездой соцсетей.

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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