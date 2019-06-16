«Будет рекламировать корм и услуги детективного агентства»: кот Алибасова за два дня заработал 150 тысяч долларов

Котовасия в семействе Алибасовых в самом разгаре - любимый питомец Бари Каримовича, канадский сфинкс Чуча, после истории с исчезновением и счастливым возвращением домой стал звездой соцсетей. А главное - принёс своим владельцам солидный денежный бонус.

- За двое суток с момента возвращения Чуча получил рекламные предложения на сумму более 150 тысяч долларов, - рассказал kp.ru PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. - Никто об этом даже не думал, получилось случайно. Пока сбежавшего из дома Чучу искали, он стал настолько известен, что за 14-15 июня группе «На-На» поступил шквал предложений о съемках кота в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов. К слову, интерес проявили не только компании, которые производят корма и аксессуары для кошек, но и парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения. А кроме того, мы планируем снимать Чучу у клипах «на-найцев» и даже отправить его с ребятами в гастрольный тур.

На сегодняшний день с большинством рекламодателей уже достигнуто соглашение, обговариваются детали. По словам Горжанкина, единственный заказ, от которого хозяева отказались - средства от облысения для мужчин:

– Они предлагали Чуче участвовать в рекламе со слоганом «Хватит быть лысым!», - продолжает PR-директор. - Мы решили пощадить любимца Бари Каримовича, а также многих мужчин, которые не считают лысину недостатком.

Впрочем, как подчеркнул представитель Алибасова, окончательное решение об участии Чучи в рекламных проектах будет принимать его владелец. А пока сфинкс намерен стать звездой Инстаграма - ему уже завели страничку в соцсетях.

Напомним, кот Алибасова пропал 11 июня во время пресс-конференции в квартире Бари Каримовича в Мерзляковском переулке. А 13 июня близкие продюсера стали жертвой мошенника. Он получил объявленное за Чучу вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, но отдал помощнице Алибасова другого кота. 14 июня настоящий Чуча найден в Столовом переулке в центре школы кунг-фу и совершенно безвозмездно возвращен сыну артиста.

Тем временем Бари Алибасов продолжает лечение в НИИ им. Склифосовского, куда он попал вечером 4 июня поле того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот». Находившийся в тяжелом состоянии артист 6 июня составил завещание, в котором оставил дорогую недвижимость сыну и жене, права на группу «На-На» Политову и Жеребкину, а своего питомца попросил оставить помощнику Сергею Моцарю.

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