СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-17T12:24:15+03:00

В Минэнерго прокомментировали статью зарубежных СМИ о кибератаках США на РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное ПО в энергосистемы России

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Российские энергетические компании самостоятельно обеспечивают защиту своих информационных систем. Также от них не поступало информации об атаках. Об этом заявили представители Минэнерго.

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на New York Times отметили, что спецслужбы США участили попытки внедрить вредоносное ПО в энергосистемы России. Американский лидер Дональд Трамп опроверг эту информацию и назвал авторов статьи «врагами народа». Он подчеркнул, что что публикация данной «неправдивой истории» является «фактически государственной изменой некогда великой газеты».

В Минэнерго сообщили, что государственные информационные ресурсы защищают компетентные органы, большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что госсекретарь США Майк Помпео отказался оправдываться за кибератаки США против РФ. Госсекретарь заявил, что не намерен обсуждать вопросы, "касающиеся разведывательной деятельности".

ИСТОЧНИК KP.RU