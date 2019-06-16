Помпео отказался оправдываться за кибератаки США против РФ

СЕГОДНЯ 17:32 2019-06-16T17:32:26+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео отказался комментировать сообщения прессы об участившихся кибератаках Вашингтона в отношении энергосистемы РФ. Он лишь заявил, что администрация готова сделать все возможное для предотвращения вмешательства в американские выборы.

Напомним, накануне в The New York Times сообщили о попытках Вавшингтона внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение. С его помощью страна, якобы, была намерена собирать информацию и, предположительно, отключить какие-то ее элементы. Президент США обвинил газету в "фактической госизмене" и не признал этого.

"Я видел публикацию сегодня утром. Мне нечего сказать о ее содержании. Я не буду обсуждать вопросы, касающиеся разведывательной деятельности. Однако президент Трамп в течение 2,5 лет пребывания у власти ясно давал понять, что мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить вмешательство любой страны в любые выборы в США", - сказал Помпео в эфире телеканала Fox News.

ИСТОЧНИК KP.RU