2019-06-17T14:39:07+03:00
Общество

В Домодедово появились лазерные алкотестеры

Они установлены на контрольно-пропускном пункте и будут проверять персонал воздушной гавани
Елена АКИМОВА
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В Домодедово появились современные алкотестеры для персоналаВ Домодедово появились современные алкотестеры для персоналаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В московском аэропорту Домодедово появились современные лазерные алкотестеры. Система будет работать на контрольно-пропускном пункте, а проверять на нем будут сотрудников воздушной гавани.

Перед сменой работники, которые работают в контролируемой зоне аэропорта (КЗА), будут проходить односекундный бесконтактный экспресс-тест.

За доли секунды система сможет проанализировать трезв сотрудник или у него в крови имеется алкоголь. И до тех пор пока тест не будет пройден положительно, система не пропустит человека в рабочую зону. Об этом рассказал официальный представитель аэропорта Александр Власов.

- Новинка поможет автоматизировать медицинский контроль без привлечения дополнительных ресурсов, — цитирует телеканал «360» слова главы пресс-службы воздушной гавани.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что стоимость рамок составляет 34 миллиона рублей. В первую очередь тестирование ждет тех, кто управляет техникой и выезжает на летное поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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