В Домодедово появились лазерные алкотестеры
В московском аэропорту Домодедово появились современные лазерные алкотестеры. Система будет работать на контрольно-пропускном пункте, а проверять на нем будут сотрудников воздушной гавани.
Перед сменой работники, которые работают в контролируемой зоне аэропорта (КЗА), будут проходить односекундный бесконтактный экспресс-тест.
За доли секунды система сможет проанализировать трезв сотрудник или у него в крови имеется алкоголь. И до тех пор пока тест не будет пройден положительно, система не пропустит человека в рабочую зону. Об этом рассказал официальный представитель аэропорта Александр Власов.
- Новинка поможет автоматизировать медицинский контроль без привлечения дополнительных ресурсов, — цитирует телеканал «360» слова главы пресс-службы воздушной гавани.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что стоимость рамок составляет 34 миллиона рублей. В первую очередь тестирование ждет тех, кто управляет техникой и выезжает на летное поле.
ИСТОЧНИК KP.RU