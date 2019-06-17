В Госдуме призвали Польшу быть осмотрительнее с размещением американских войск

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-17T14:58:27+03:00

В Госдуме призвали Польшу быть осмотрительнее с размещением оружия США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страна должна осознавать, что могут быть неприятные последствия

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В Госдуме напомнили Польше о последствиях размещения на своей территории американских военных. Страна должна осознавать, что последствия могут быть самыми серьезными, отметил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Власти Польши заявляют, что размещение командования войск Соединенных Штатов на восточном фланге Североатлантического альянса повысит безопасность страны. Этот шаг указывает на агрессию и воинственную политику в отношении РФ, отмечают в Госдуме.

- Польша становится заложником непродуманной и деструктивной политики. В Варшаве хотят показать свою преданность США, но должны понимать, что в случае угрозы нашей стране и ответного удара, одним из главных объектов будет Польша, - комментирует ФАН депутат.

Ранее главы США и Польши подписали декларацию о военном сотрудничестве. Согласно документу Варшава разрешает разместить на своей территории эскадрилью разведывательных беспилотников.

ИСТОЧНИК KP.RU