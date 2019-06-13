США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

СЕГОДНЯ 07:11 2019-06-13T07:14:25+03:00

Польская сторона за свой счет построит аэродром и инфраструктуру

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Соединенные Штаты разместят в Польше эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Об этом говорится в распространенной Белым домом совместной декларации о сотрудничестве в сфере обороны, подписанной по итогам встречи президентов Дональда Трампа и Анджея Дуды.

При этом, создание инфраструктуры для базирования БПЛА самостоятельно оплатит Варшава. Вашингтон же обязуется делиться с польскими военными информацией, полученной беспилотниками.

Также стороны подтвердили в декларации планы по увеличению численности американских войск в Польше на 1 тысячу до 5,5 тыс. человек, передает ТАСС.

"Соединенные Штаты и Польша полагают, что присутствие военнослужащих США в Польше способствует укреплению возможностей сдерживания НАТО, а также безопасность США, Польши и альянса", - поясняется в тексте документа.

Польша оплачивает развертывание штаба дивизии США, создание совместного учебного центра в городе Дравско-Поморске и еще в нескольких местах на территории страны. Также польская сторона построит аэродром и необходимую инфраструктуру для обеспечения присутствия "бронетанковой бригадной боевой группы, боевой авиационной бригады и батальона боевого обеспечения".

Как писал сайт kp.ru, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение Соединенных Штатов увеличить свое военное присутствие в Польше.

ИСТОЧНИК KP.RU