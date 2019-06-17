Министры обороны Турции и России обсудили ситуацию в Идлибе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Минобороны России Сергей Шойгу в понедельник, 17 июня, провели телефонные переговоры. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы турецкого оборонного ведомства.
"Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались вопросы региональной безопасности, в первую очередь в Идлибе. Оба министра выразили приверженность достигнутым в Астане и Сочи договоренностям, они также обменялись мнениями о мерах, необходимых для достижения мира, стабильности и поддержания режима прекращения огня в регионе", - говорится в тексте заявления.
В настоящий момент провинция Идлиб находится под контролем ряда вооруженных группировок, часть из которых признана в России террористическими. Ситуация в регионе неоднократно обсуждалась на высшем уровне, в том числе в рамках встреч лидеров России, Ирана и Турции.
ИСТОЧНИК KP.RU