2019-06-17T22:34:58+03:00
В мире

Министры обороны Турции и России обсудили ситуацию в Идлибе

Сергей Шойгу и Хулуси Акар выразили приверженность договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в Астане и Сочи
Александр ДЖУМАЕВ
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Министры обороны Турции и России обсудили ситуацию в ИдлибеМинистры обороны Турции и России обсудили ситуацию в ИдлибеФото: Александр КОЦ
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Минобороны России Сергей Шойгу в понедельник, 17 июня, провели телефонные переговоры. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы турецкого оборонного ведомства.

"Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались вопросы региональной безопасности, в первую очередь в Идлибе. Оба министра выразили приверженность достигнутым в Астане и Сочи договоренностям, они также обменялись мнениями о мерах, необходимых для достижения мира, стабильности и поддержания режима прекращения огня в регионе", - говорится в тексте заявления.

В настоящий момент провинция Идлиб находится под контролем ряда вооруженных группировок, часть из которых признана в России террористическими. Ситуация в регионе неоднократно обсуждалась на высшем уровне, в том числе в рамках встреч лидеров России, Ирана и Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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