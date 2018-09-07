2018-09-07T14:52:19+03:00
В мире

Договорятся ли Путин, Роухани и Эрдоган выгнать террористов из Идлиба

Ответы на три наивных вопроса о решающей битве за Ближний Восток
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Руководители Ирана, Турции и России во время встречи в Анкаре, апрель 2018 г.Руководители Ирана, Турции и России во время встречи в Анкаре, апрель 2018 г.Фото: REUTERS
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В пятницу в Тегеране проходит встреча «большой тройки» — глав России, Ирана и Турции. Обсуждают «сирийский вопрос». После трёх лет нашей военной операции на Ближнем Востоке под контролем террористов осталось лишь 5% Сирии. Но последний бой — он трудный самый, ведь речь идёт об освобождении провинции Идлиб с более чем миллионным населением. Почему этот регион является ключом к сирийской кампании — «Комсомолке» рассказала востоковед Каринэ Геворгян.

Путин в Тегеране встретился с Эрдоганом.

1. Чем этот город так важен?

— Идлиб в мирное время обеспечивал продуктами крупнейший в Сирии город Алеппо и одноимённую провинцию. Контроль над ним — вопрос продовольственной безопасности страны. Главное же, это один из последних крупных анклавов под контролем всевозможных террористических группировок (многие из которых на Западе лицемерно именуются «повстанцами»). Причём за последние месяцы численность боевиков в Идлибе увеличивалась: на знаменитых «зелёных автобусах» они выезжали туда по «коридорам безопасности» из тех городов, куда приходили правительственные войска. Проблема достигла такого масштаба, что недавно позицию России в этом вопросе косвенно поддержала даже канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявив, что «боевиков из Идлиба надо выгнать».

2. Почему «идлибский вопрос» обсуждается именно в таком формате: Россия, Турция, Иран?

— Все они уже участвуют в решении сирийского кризиса и неплохо взаимодействуют «на земле»: если вы заметили, о столкновениях между турецкими и российскими военными давно не слышно (в ноябре 2015 года, когда Анкара сбила над Латакией российский Су-24, между нами чуть не начался горячий конфликт — Ред.). Конечно, нельзя сказать, что проблем на переговоров нет. Против деэскалации в Идлибе долго выступал президент Турции Реджеп Эрдоган. Думаю, он хотел сохранить в здесь свое влияние турецких военных, чтобы контролировать находящиеся рядом курдские регионы.

3. Будут ли провокации, чтобы сорвать мирный процесс?

— Очень вероятно. Причём не только с химическим оружием и не только в Сирии, но и на всём Большом Ближнем Востоке. Бандгруппы, которые готовят теракты, регулярно ловят на стыке границ Турции, Ирана и Азербайджана. При этом Россия неоднократно предупреждала о готовящейся провокации с якобы «отравленными химоружием сирийскими детьми» под Идлибом. Что сильно подпортило праздник тем, кто её планировал. Разумеется, нельзя утверждать, будто после деэскалации в Идлибе наступит абсолютный мир: в Сирии все ещё окапались незваные гости, например, американские военные до сих пор присутствуют на левом берегу Евфрата. Но в случае успеха правительственных сил под Идлибом сирийских кризис, конечно, станет менее острым.

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