2019-06-18T02:36:27+03:00
Происшествия

Пожар на Речном вокзале в Москве потушен

Огонь вспыхнул на продуктовом складе, площадь возгорания составила 300 кв. м [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На Речном вокзале горело одноэтажное здание складаНа Речном вокзале горело одноэтажное здание складаФото: кадр с видео
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В ночь на вторник, 18 июня, на Северном речном вокзале в Москве тушили крупный пожар. Там перед полуночью загорелось одноэтажное задание продуктового склада.

Очевидцы прислали «Комсомольской правде» видео пылающего склада. К этому часу огонь удалось полностью потушить. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Возгорание ликвидировано», - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Представитель ведомства уточнил, что пожар произошел в складском помещении на территории промзоны по адресу: Ленинградское шоссе, 51. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, минувшей ночью в Москве произошел пожар, который унес жизни двух человек, еще двое пострадали. В многоэтажном доме горела квартира на девятом этаже и балконы с девятого по 12-й этаж.

Пожар в Москве на территории порта Речного вокзала, в одном из складов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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