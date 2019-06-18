Пожар на Речном вокзале в Москве потушен
В ночь на вторник, 18 июня, на Северном речном вокзале в Москве тушили крупный пожар. Там перед полуночью загорелось одноэтажное задание продуктового склада.
Очевидцы прислали «Комсомольской правде» видео пылающего склада. К этому часу огонь удалось полностью потушить. По предварительным данным, никто не пострадал.
«Возгорание ликвидировано», - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Представитель ведомства уточнил, что пожар произошел в складском помещении на территории промзоны по адресу: Ленинградское шоссе, 51. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Напомним, как писал сайт kp.ru, минувшей ночью в Москве произошел пожар, который унес жизни двух человек, еще двое пострадали. В многоэтажном доме горела квартира на девятом этаже и балконы с девятого по 12-й этаж.
Пожар в Москве на территории порта Речного вокзала, в одном из складов.
ИСТОЧНИК KP.RU