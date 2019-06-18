При стрельбе на параде в Торонто пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 04:30 2019-06-18T04:37:33+03:00

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К этому часу стало известно, что при стрельбе во время многолюдного парада в канадском городе Торонто получили ранения как минимум четыре человека, а не два, как сообщалось ранее. Все пострадавшие доставлены в больницу, однако их ранения не опасны для жизни, передает телеканал CBC.

Увеличилось и число задержанных: полиция арестовала троих подозреваемых. По данным канала, речь идет не об одном, а двух случаях стрельбы на центральной городской площади во время парада в честь победы местного баскетбольного клуба Raptors, который впервые в своей 24-летней истории выиграл финал Национальной баскетбольной ассоциации (NBA).

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 июня на площади Натана Филлипса по этому поводу собралось около двух миллионов человек, присутствовали премьер Канады Джастин Трюдо, глава провинции Онтарио Даг Форд и мэр Торонто Джон Тори, а также главные герои праздника – игроки Raptors. Когда в толпе прозвучали выстрелы, люди стали в панике разбегаться, одному из полицейских повредили ногу в давке.

На центральной площади Торонто открыли стрельбу.ЧП произошло на параде с 2 млн участников

ИСТОЧНИК KP.RU