Ветхие дома могут оставить в эксплуатации

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-18T10:08:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве планируют изменить механизмы переселения граждан из аварийного жилья. До конца июня планируется закончить работу над поправками в Жилищный кодекс и 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

После того, как проект будет готов, его направят на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что в законе закрепят понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому вместо расселения такие дома будут включать в программу капремонта, а жители останутся на своих квадратных метрах.

С 2019 года переселение из аварийного жилья выполняется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

— Сейчас используются механизмы переселения, которые применялись с начала реализации программы. Мы рассмотрели практики расселения других регионов и подготовили соответствующий законопроект, - пояснили «Известиям» в Минстрое.

Ранее Минстрой предложил использовать социальную ипотеку для расселения аварийного жилья. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Якушев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU