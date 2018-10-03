2018-10-03T14:05:56+03:00
Экономика

Минстрой предложил использовать социальную ипотеку для расселения аварийного жилья

Об этом сообщил глава ведомства Владимир Якушев на совещании с президентом России Владимиром Путиным
Екатерина БОЛГОВА
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Минстрой предложил использовать соципотеку для расселения аварийного жильяМинстрой предложил использовать соципотеку для расселения аварийного жильяФото: Елена ВОРОБЬЕВА
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Министерство строительства России предложило использовать различные механизмы для расселения аварийного жилья, в том числе социальную ипотеку. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Якушев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Якушева, со следующего года начнет действовать программа по расселению аварийного жилья. Ее частью могут стать новые механизмы, уже опробованные в регионах.

Он отметил, что на первом этапе Минстрой намерен запустить программу расселения аварийного жилья, используя хорошо зарекомендовавшие себя механизмы.

"На расселение аварийного жилья из федерального бюджета планируется направить 432 миллиарда рублей. Уровень софинансирования федерального и регионального бюджетов составит 86 % на 14%", — сказал Якушев, слова которого передает пресс-служба Минстроя.

В настоящее время объем жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года, оценивается в 12 миллионов квадратных метров.

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