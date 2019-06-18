2019-06-18T10:23:16+03:00
Политика

В Воронеже началось производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В

Ожидается, что они заменят советские Ан-26
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Российский самолет Ил-112В. Фото: Артур Саркисян/ТАССРоссийский самолет Ил-112В. Фото: Артур Саркисян/ТАСС
Изменить размер текста:

В Воронеже запустили производство третьего и четвертого военно-транспортных самолётов Ил-112В. Об этом генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин сообщил в кулуарах авиасалона в Ле Бурже.

"Программа сверстана. Мы сейчас запустили две машины, начали производство тройки, четверки. Все нормально", - цитирует РИА Новости главу предприятия.

Напомним, что разработка Ил-112В ведется на протяжении уже пяти лет. Речь идет о создании первого российского военно-транспортного самолета со времен распада СССР. Ожидается, что он заменит советские Ан-26 в ВВС РФ.

Сайт kp.ru писал о том, что первый самолет новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся в марте. Его продолжительность составила 45 минут. Пилот выполнил имитацию посадки на высоте 50 метров, сделал "коробочку" и уже на третьем круге приземлился на полосу. Испытание прошло успешно.

Первый полет ИЛ-112В.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Манчестер Юнайтед» готов оставить Поля Погба
Полиция Казахстана задержала около 4 тысяч участников митингов
Эксперты назвали профессии, которые будут востребованы в ближайшее время
Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован во Франции по делу о коррупции
Косаток из "китовой тюрьмы" пометят GPS-трекерами
Минэкономразвития предложило изымать замусоренные и заросшие участки
Песков: вопрос введения электронных виз для въезда в РФ прорабатывается
Ветхие дома могут оставить в эксплуатации
На обнаруженный рядом с телом экс-главы Свердловской ЖД револьвер не было разрешения
Около 10% всех браков в Москве в 2018 году были заключены с иностранцами
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Полиция раскрыла дерзкую кражу старинных икон из храма в Подмосковье
Возвращение в Простоквашино: в 16-й серии герои найдут бивень "мамонта"
Трамп: NYT раскрыть источник «фейковой новости» о кибератаках против России
Посол Украины обвинил немецких политиков в "предательстве"
Зеленский выступил за ужесточение антироссийских санкций
Погода в Москве на 18 июня 2019 года: дождь, гроза и и сильный ветер