В Воронеже началось производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В
В Воронеже запустили производство третьего и четвертого военно-транспортных самолётов Ил-112В. Об этом генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин сообщил в кулуарах авиасалона в Ле Бурже.
"Программа сверстана. Мы сейчас запустили две машины, начали производство тройки, четверки. Все нормально", - цитирует РИА Новости главу предприятия.
Напомним, что разработка Ил-112В ведется на протяжении уже пяти лет. Речь идет о создании первого российского военно-транспортного самолета со времен распада СССР. Ожидается, что он заменит советские Ан-26 в ВВС РФ.
Сайт kp.ru писал о том, что первый самолет новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся в марте. Его продолжительность составила 45 минут. Пилот выполнил имитацию посадки на высоте 50 метров, сделал "коробочку" и уже на третьем круге приземлился на полосу. Испытание прошло успешно.
Первый полет ИЛ-112В.
ИСТОЧНИК KP.RU