В Воронеже началось производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-18T10:23:16+03:00

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В Воронеже запустили производство третьего и четвертого военно-транспортных самолётов Ил-112В. Об этом генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин сообщил в кулуарах авиасалона в Ле Бурже.

"Программа сверстана. Мы сейчас запустили две машины, начали производство тройки, четверки. Все нормально", - цитирует РИА Новости главу предприятия.

Напомним, что разработка Ил-112В ведется на протяжении уже пяти лет. Речь идет о создании первого российского военно-транспортного самолета со времен распада СССР. Ожидается, что он заменит советские Ан-26 в ВВС РФ.

Сайт kp.ru писал о том, что первый самолет новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся в марте. Его продолжительность составила 45 минут. Пилот выполнил имитацию посадки на высоте 50 метров, сделал "коробочку" и уже на третьем круге приземлился на полосу. Испытание прошло успешно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700241" frameborder="0"></iframe> Первый полет ИЛ-112В.

ИСТОЧНИК KP.RU