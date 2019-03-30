Состоялся первый полет новейшего российского транспортного самолета Ил-112В

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-30T13:46:45+03:00

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В Воронеже состоялся первый полет новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом сообщили в Воронежском авиастроительном объединении, где будет производиться новый самолет.

По имеющимся данным, продолжительность первого полета Ил-112В составила 45 минут. Он производился в сопровождении пассажирского Ил-114, оснащенного как самолет-лаборатория.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700241" frameborder="0"></iframe> Первый полет ИЛ-112В.

"Самолет выполнит "коробочку" в сопровождении Ил-114. Потом пройдет над полосой ВАСО [Воронежского акционерного самолетостроительного общества] на высоте 50 метров для имитации посадки. Затем уйдет на второй круг, еще раз пройдет над полосой. Посадка состоится на третьем круге",- прокомментировал полетную программу представитель предприятия в интервью ТАСС.

Новым самолетом управлял летчик-испытатель ПАО "Ильюшин", Герой России Николай Куимов. Стоит отметить, что полет проходил накануне 125-летия со дня рождения авиаконструктора Сергея Ильюшина.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в свою очередь, поздравил коллектив ПАО "Ильюшин" с успешным первым полетом нового самолета.

"Поздравляю летчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта ИЛ-112В!", - написал Рогозин в своем Twitter.

Летчиков-испытателей поздравляют с первым полетом нового военно-транспортного ИЛ-112В.

Разработка Ил-112В ведется с 2014 года. Это первый военно-транспортный самолет, разработанный в РФ с нуля после распада СССР. Предполагается, что Ил-112В заменит в российских военно-воздушных силах самолеты Ан-26 советской постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU