В туалете ресторана в центре Москвы изнасиловали женщину

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-18T11:55:24+03:00

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В одной из бургерных в центре Москвы изнасиловали 32-летнюю женщину. Об этом рассказала сама пострадавшая при обращении в полицию.

Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, преступление было совершено в ночь с воскресенья на понедельник, 17 июня, около 5:00 в ресторане California Diner на улице Арбат. Неизвестный мужчина подкараулил посетительницу заведения в туалете, после чего изнасиловал ее.

Обстоятельства инцидента выясняются. Ведется поиск подозреваемых.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими ранее в Москве была изнасилована четырехлетняя девочка. Ребенка доставили в одну из столичных больниц с тяжелыми травмами. Сама малышка сказала, что "играла, играла и доигралась". Отчим же девочки уверяет, что его в момент инцидента дома не было. Что именно произошло, выясняют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU