2019-06-18T11:55:24+03:00
Происшествия

В туалете ресторана в центре Москвы изнасиловали женщину

Преступление было совершено в бургерной California Diner на Арбате
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Неизвестный подкараулил посетительницу ресторана в туалетеНеизвестный подкараулил посетительницу ресторана в туалетеФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В одной из бургерных в центре Москвы изнасиловали 32-летнюю женщину. Об этом рассказала сама пострадавшая при обращении в полицию.

Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, преступление было совершено в ночь с воскресенья на понедельник, 17 июня, около 5:00 в ресторане California Diner на улице Арбат. Неизвестный мужчина подкараулил посетительницу заведения в туалете, после чего изнасиловал ее.

Обстоятельства инцидента выясняются. Ведется поиск подозреваемых.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими ранее в Москве была изнасилована четырехлетняя девочка. Ребенка доставили в одну из столичных больниц с тяжелыми травмами. Сама малышка сказала, что "играла, играла и доигралась". Отчим же девочки уверяет, что его в момент инцидента дома не было. Что именно произошло, выясняют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24