В России зафиксирован рекордный уровень одобрения службы в армии

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-18T12:37:07+03:00

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Около 60% россиян считают, что каждый мужчина обязательно должен отслужить в армии. Столь высокий уровень одобрения не фиксировался ни разу за все годы проведения исследований, первое из которых датируется 1997-м. Обычно этот показатель не превышал 44%.

Согласно данным опроса Левада-центра, лишь 12% россиян воспринимают призывную службу как "бессмысленные и опасное занятие", которого следует избегать любыми способами. Еще 24% респондентов заявили, что пойти в армию стоит хотя бы для того, чтобы отдать долг родине - даже если это не соответствует личным интересам.

Половина опрошенных (49%) также не видит необходимости выбирать между службой на контрактной и призывной основе - их устраивает существующий смешанный вариант. В пользу окончательного перехода на контракт выступили 31% россиян, еще 17% - за укомплектованную призывниками армию, передает РБК.

Социологи узнали мнение россиян о службе на контрактной и призывной основе

К слову, ранее военный обозреватель "КП" Виктор Баранец решил поспорить с проректором Финансового университета при правительстве РФ Алексеем Зубецом на тему того, вредит ли призыв российской экономике. Расшифровка их разговора была опубликована на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU