Может ли Россия обойтись без призыва в армию

Владимир Путин недавно проанонсировал возможную в будущем отмену воинского призыва в России. То есть когда-нибудь 18-летних пацанов перестанут каждую весну и осень дергать повестками в военкоматы. Президент заявил, что «призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование».

Военный обозреватель «КП» Виктор БАРАНЕЦ и проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей ЗУБЕЦ поспорили в программе политобозревателя «КП» Владимира ВОРСОБИНА «Гражданская оборона» на Радио «Комсомольская правда» 97.2 FM) - вредит ли призыв российской экономике.

СЛУЖИТЬ БЫ РАД, ДА ТРИЛЛИОНОВ ЖАЛКО

Зубец:

- Уверен, призыв в армию минус для экономики… Почти 300 тысяч молодых людей, вместо того чтобы заниматься полезным делом - заводить семьи, создавать бизнес, повышать образование, - год занимаются неизвестно чем. Имитируют какую-то деятельность, обслуживают никому не нужное имущество, доставшееся во многом еще от Советской армии. Прямые потери от призыва составляют полпроцента ВВП. Это недопроизведенный валовой продукт, связанный с тем, что люди не работают, а служат в армии. Плюс не менее полпроцента ВВП дополнительно уходит на обслуживание призывников. Их надо кормить, строить им казармы, шить обмундирование. Если мы возьмем поглубже, с учетом потери человеческого капитала - опять же незадействованного креатива молодежи в развитии экономики, то в сумме потери до полутора процентов ВВП.

Ворсобин:

- Сколько это в рублях?

Зубец:

- Полтора триллиона. Это деньги, потраченные неизвестно на что, вместо того чтобы повышать благополучие россиян.

Баранец:

- Эти страшные цифры во многом лукавы. Потому что 260 или 280 тысяч человек, которые действительно отрываются от своих жизненных планов, они почти что ничего не решают в экономике. Это пацан, у которого еще парта под задницей не остыла, он позавчера еще был школьником, какая тут производительность? Я понимаю, если бы высокопрофессиональный инженер пошел в армию, вместо того чтобы делать станки, дороги. А пацаненок, который только выклюнулся со школьной парты и в строй армейский встал, - он наносит ущерб экономике? Блеф!

Зубец:

- Вот доказательство, почему нам не нужна призывная армия. Люди, имеющие общегражданские права и чувство человеческого достоинства, попадают в армию и слышат: «Вы - сопляки, у которых парта под попой не остыла, вам только лом в руки…» А дальше начинается издевательство над молодыми людьми, за которыми даже не признается право на человеческое достоинство.

Баранец:

- Это уже, извините, ля-ля… Да, в армии есть дисциплина. Мальчик не свободен. Став в строй, он должен подчиняться уставу… И подскажите - почему в десятках армий мира до сих пор не отменен призыв?

Зубец:

- В Турции или странах Африки, где есть призыв, существенная проблема - формирование элиты, образованной прослойки населения, из которой потом могут вырастать чиновники, специалисты. То есть для них армия - социальный образовательный институт. Мы, слава богу, давно прошли эпоху, когда нам надо в армию вербовать крестьян и обучать их грамоте и профессиям.

10 лет назад Российской армии требовалось вдвое больше призывников (см. «Справку «КП»). Но отменять призыв полностью страна пока не может. Не по карману.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РАЗГОНЯЙТЕ ТОГДА К ЧЕРТЯМ!

Баранец:

- В либеральном сообществе долгие годы бытовала помоечная мысль о том, что армия гробит таланты, убивает Чайковских, Менделеевых. А вам известно, что уже сегодня в России существует около 16 научных рот, куда Министерство обороны отбирает перспективных пацанов. Там конкурс бывает по 10 человек на место.

Ворсобин:

- Виктор Николаевич, но все-таки полтора процента ВВП - это колоссальные деньги…

Баранец:

- Знаете ли, наше государство тратит в общей сложности на оборону 61 миллиард долларов в год. Это вообще 4% ВВП. Разгоняйте тогда армию к чертям и получайте свои 4% ВВП! А армию - долой!

Зубец:

- Когда мы говорим о 4% ВВП, которые расходуются на армию, речь не идет о том, чтобы страна жертвовала обороноспособностью. Ее надо сохранять. Но с минимальным расходованием ресурсов.

Баранец:

- Это и ежику понятно!

Зубец:

- И если есть возможность обеспечить ту же самую обороноспособность, сэкономив 1,5% ВВП, надо это сделать. У нас есть замечательные военные технологии, которыми Россия гарантированно защищена от агрессии. Сегодня правительство уже сокращает расходы на оборону по сравнению с прошлым годом. И эта тенденция сохранится, потому что людям сегодня масло нужнее, чем пушки.

Ворсобин:

- «Молодые люди, не закаленные армией, сплошь слюнтяи, неспособные на подвиги и великие дела», - пишет нам слушатель Радио «Комсомольская правда». А другой слушатель уверен: «В призывном возрасте формируется личность, а армия нивелирует такие качества, как свобода и амбиции в предпринимательстве».

Баранец:

- За 365 дней человека в раба превращают, да? Я настаиваю на простой, как черенок саперной лопатки, мысли - я не против профессиональной армии, но один из теоретиков военного дела сказал: полностью профессиональные войска опасны для собственного народа. Потому что призыв - единственная смычка солдата с народом. И если ее совсем убрать, армия может превратиться в инструмент, который будет опасен для общества.

«БОЮСЬ, ПОСЛЕ ОН НЕ ВЕРНЕТСЯ В ШКОЛУ»

Баранец:

- Обратимся к цифрам. В России призывной контингент - около 18 миллионов человек - это парни от 18 до 28 лет. В армию идут лишь 260 тысяч в год. Контрактники не идут на низовую, обслуживающую должность стрелка, гранатометчика. Но такие должности армии нужны, пока она полностью не роботизирована. Да, армия требует денег, но не надо перевирать, что армия 260 тысячам пацанов сломала жизнь…

Ворсобин:

- Бог с ними, с деньгами, но чем именно армия вредит будущему студенту?

Зубец:

- В современной экономике востребованы кадры высшей квалификации. И для того чтобы подготовить такого специалиста, нужна непрерывная подготовка на протяжении многих лет. Когда на год-полтора человек выпадает из процесса образования, он забывает то, чему его учили…

Баранец:

- А при чем здесь призыв?! Для студентов есть отсрочки…

Зубец:

- Если в этой многолетней подготовке возникает дыра, то вся подготовка пошла насмарку.

Валентин, Нижний Новгород, слушатель Радио «КП»:

- У меня предложение - нужно принять закон, чтобы студентов в экономических и финансовых вузах учили только после службы в армии.

Зубец:

- В этом случае у нас в университете будут учиться одни девушки.

Наталья, Москва, слушательница Радио «КП»:

- Сыну 23 года. Оканчивает Московский педагогический университет. Проходил практику в школе. Ему очень понравилось, педагогом мечтает быть с седьмого класса. Он рад идти работать, но пришла повестка. Как быть? Он после армии не вернется больше в школу…

Баранец:

- Если у него талант - вернется… А вдруг из него великий педагог вырастет? Мамочка, у нас создана гуманитарная рота, пусть идет и архивы перебирает. И потом - если парень по призыву служил хорошо, то командир ему дает характеристику, с которой он идет бесплатно на подготовительные курсы и с определенными льготами может поступить куда хочет. К тому же для тех, кто не служил в армии, закрыта дорога на госслужбу. На 10 лет. Хотели навсегда закрыть, но у госдеятелей наших в Госдуме есть детишки и племянники.

Зубец:

- По-моему, Эйзенхауэр сказал, что мнение военных не стоит ни цента, когда заходит речь о военных вопросах. И я считаю, что не надо слушать военных, когда мы говорим о судьбе молодых людей, которых вырывают из нормальной жизни…

МУШТРА МЕНЯЕТ ЛИЧНОСТЬ

Ворсобин:

- Вы преподаете в университете. Скажите, в студентах после армии что меняется?

Зубец:

- Личность. Армия - это жесткая муштра и условия, которые отбивают креативность, способность самостоятельно мыслить и принимать решения за себя, строить свою судьбу, что, собственно, и есть главная ценность современного человека. Конечно, часть студентов могут это перенести и вернуться к нормальной жизни. Но много тех, кто к нормальной жизни уже не вернется. Поэтому, прежде чем отправлять людей в армию, надо понять, насколько человеку это надо.

Сергей, Чехов, слушатель Радио «КП»:

- У меня сын служит срочником, ему осталось два месяца. И я столько узнал об армии… По-моему, государству нужно определиться - либо Олимпиады проводить, чемпионаты мира, либо для солдат строить нормальные казармы и госпитали. Я могу столько рассказать - полковник Баранец офигеет просто.

Баранец:

- Меня ничем не удивишь, я 33 года в армии служил… А у вас обывательская мысль с помойки. Я не говорю, что армия наша идеальна. Но если у вашего мальчика где-то там что-то зачесалось и он папке на уши сопли распустил, а папка мне звонит на радио - дескать, на его сынка сержант голос повысил… Папа, лучше бы ваш сыночек дома сидел где-нибудь у вас под мышкой и не ходил в эту армию…

Ворсобин:

- Если Россия все-таки переведет армию полностью на контрактную основу, что изменится?

Зубец:

- Профессиональная армия немногочисленна, там достаточно около полумиллиона человек. Она будет высокотехнологичной, хорошо подготовленной, кроме того, контрактник - это человек с собственным достоинством. Он не даст себя называть сопляком, черенком от лопаты…

Баранец:

- В армии никогда не исчезнет обязанность подчиняться. А государству для перевода армии на стопроцентно контрактную основу придется увеличить военный бюджет с 61 миллиарда долларов до 180. В три раза! Если вы сегодня готовы жертвовать этим, пожалуйста, давайте хоть завтра к утру мы сделаем полностью профессиональную армию. Но вы же сами призывали экономить. А без тех, кто не хочет служить, мы как-нибудь и сами Россию защитим…

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

В каких странах молодежь еще забривают в призывники...

Таких государств больше трех десятков. Среди них: Белоруссия, Казахстан, Украина, Израиль, Иран, Китай, Северная Корея, Южная Корея, Турция, Куба, Венесуэла, Бразилия, Австрия, Швейцария, Дания, Греция, Норвегия, Финляндия.

...и где от этого отказались

Таких стран свыше 100. Среди них: США, Великобритания, Франция, Испания, Венгрия, Польша, Швеция, Румыния, Латвия, Литва... А, например, в Германии с 2011-го призыв не отменили, а ввели на него мораторий.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Нужна ли нам армия по обязательному призыву?

Виктор МАРАХОВСКИЙ, политолог:

- В том условном будущем, когда «миллион рядовых с автоматами» окончательно будет заменен «тысячей пилотов верхом на киборгах», дергать молодежь повестками перестанут. Пока же все останется по-прежнему.

Владислав ШУРЫГИН, военный публицист:

- Призыв нужно сохранить. Или нужна какая-то начальная военная подготовка. Для малой войны вполне хватает контрактников. Но если мы сталкиваемся с угрозами глобального противостояния - вынуждены возвращаться к эпохе больших батальонов.

Виктор МУРАХОВСКИЙ, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»:

- Понятно, что призывники сейчас не составляют основу наших Вооруженных сил, и с каждым годом численность их уменьшается. Их нет на подлодках, в авиации, на ракетных комплексах. Но призывники служат водителями, техниками. В случае войны они нужны.

Борис МЕЖУЕВ, политолог:

- Сокращение сроков службы во многом ликвидировало главную проблему старой армии - дедовщину. Я бы отнесся к этому вопросу предельно прагматически - нужен ли призыв для защиты границ. Честно говоря, думаю, его необходимость все менее и менее очевидна.

Вячеслав ДАНИЛОВ, философ, политолог:

- Я всецело поддерживаю Путина в его желании скорее перейти на чисто профессиональную армию. Сейчас нет таких войн, которые требовали бы массовой мобилизации. Все это решаемо без изъятия из экономики самого продуктивного населения на 1 - 2 года. Армия никого не воспитывает. Это выброшенные на помойку годы.

Екатерина СИВАНОВА, писательница, психолог:

- В нашей стране это сейчас единственное место, где юноши могут наконец-то почувствовать себя мужчинами, без покровительства мамы и папы. Год для учебы, карьеры потерян - да. Но домой из армии вернется взрослый человек, который точно знает, чего хочет и как он может этого добиться. И в этом безусловный плюс.

Иван ПЕТРОВ, полковник спецназа:

- Я за профессиональную армию, а для первоначальной военной подготовки существуют специальные учебные центры при вузах.