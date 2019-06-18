2019-06-18T14:20:21+03:00
Происшествия

В Польше задержали россиянина с большой партией наркотиков

Стоимость изъятого оценивается в 500 тысяч евро
Елена АКИМОВА
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в Польше задержан россиянин, перевозивший огромную партию наркотиковв Польше задержан россиянин, перевозивший огромную партию наркотиковФото: "КП" Архив
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В Польше задержан россиянин, перевозивший крупную партию наркотиков. Опасные вещества обнаружены в машине, которая принадлежит жителю нашей страны.

Общий вес партии составляет 50 килограммов, а стоимость товара оценивается в 2 миллиона злотых или 500 тысяч евро.

Вещество было расфасовано небольшими партиями по одному килограмму и спрятано в тайники. Их обнаружили сотрудники погранслужбы Польши при досмотре авто. Как показала экспертиза, в пакетах находился гашиш.

На сайте ведомства сообщается, что мужчину зовут Антон Б., он является наркокурьером и связан с международной преступной группировкой. Есть основания полагать, что данная преступная группа давно занимается контрабандой наркотиков из стран Западной Европы в Россию, пишет Ридус.

Ранее власти Республики Кабо-Верде (островное государство на Западе Африки) задержали группу россиян по подозрению в контрабанде наркотиков. Речь идет об 11 моряках грузового судна Eser, шедшего под флагом Панамы. Корабль покинул один из панамских портов и направился в Марокко, но в порту города Прая (столица Кабо-Верде), местные полицейские, у которых была наводка, нашли там целых 9,5 тонн кокаина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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