Свидетельства о регистрации транспорта станут меньше в размерах

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-18T16:12:59+03:00

В России уменьшат свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Изменить размер текста: A A

В России уменьшатся в размерах свидетельства о регистрации транспортных средств.

Как указано в приказе МВД России, утвержденном Минюстом, документы нового образца будут иметь размеры 7,4 на 10,5 сантиметра. Это значит, что свидетельство о регистрации транспорта будет примерно как водительское удостоверение. На лицевой стороне документа будет находиться информация об автомобиле, а на оборотной — данные владельца.

Кроме того, сократится и размер паспорта транспортного средства - до фрмата бумаги А4. В документ будет запрещено вносить изменения и ставить прочерки. Если в ПТС будут внесены ошибочные сведения, то соответствующие данные надо будет внести в раздел «Особые отметки».

Приказ вступит в силу 1 ноября текущего года.

Напомним, ранее стало известно, что до конца лета 2019 года будет принято окончательное решение о виде электронных российских паспортов.

ИСТОЧНИК KP.RU