СМИ: Помпео направил Ирану личное предупреждение
Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео предупредил власти Ирана о том, что гибель хотя бы одного американского военнослужащего приведет к немедленному военному ответу со стороны Вашингтона.
Такое заявление он сделал во время незапланированного визита в Багдад в мае текущего года, пишет газета The Washington Post. В издании отмечается, что это произошло после того, как американское правительство получило данные разведки о возможном нападении подконтрольных Ирану сил на военных США в регионе.
При этом, отмечает издание, в самой администрации Соединенных Штатов продолжаются споры о возможном использовании военного варианта при реагировании на действия Ирана. В частности, речь идет о соответствии таких действий поставленной Трампом цели предотвратить получение Ираном ядерного оружия.
Кстати, в понедельник, 17 июня, как писал сайт kp.ru, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток еще около тысячи американских военнослужащих «в оборонительных целях» в связи с ситуацией вокруг Ирана.
ИСТОЧНИК KP.RU