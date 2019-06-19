2019-06-19T11:51:05+03:00
Политика

СМИ: Помпео направил Ирану личное предупреждение

В нем отмечается, что если атака Тегерана или подконтрольных ему сил приведет к гибели хотя бы одного американского солдата, США ответят с использованием военной силы
Марина ВЕНЦОВА
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Государственный секретарь США Майк ПомпеоГосударственный секретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео предупредил власти Ирана о том, что гибель хотя бы одного американского военнослужащего приведет к немедленному военному ответу со стороны Вашингтона.

Такое заявление он сделал во время незапланированного визита в Багдад в мае текущего года, пишет газета The Washington Post. В издании отмечается, что это произошло после того, как американское правительство получило данные разведки о возможном нападении подконтрольных Ирану сил на военных США в регионе.

При этом, отмечает издание, в самой администрации Соединенных Штатов продолжаются споры о возможном использовании военного варианта при реагировании на действия Ирана. В частности, речь идет о соответствии таких действий поставленной Трампом цели предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Кстати, в понедельник, 17 июня, как писал сайт kp.ru, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток еще около тысячи американских военнослужащих «в оборонительных целях» в связи с ситуацией вокруг Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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