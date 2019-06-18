2019-06-18T04:57:14+03:00
В мире

Пентагон отправит на Ближний Восток еще тысячу военнослужащих США

При этом, как заявил и.о. главы американского Минобороны, Вашингтон «не ищет конфликта» с Тегераном
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик ШанаханИсполняющий обязанности министра обороны США Патрик ШанаханФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 17 июня, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток еще около тысячи американских военнослужащих «в оборонительных целях» в связи с ситуацией вокруг Ирана, сообщает пресс-служба Пентагона.

В заявлении отмечается, что в регионе сохраняется угроза «в воздушном пространстве, на море и на суше», а «недавние атаки Ирана подтверждают надежную и достоверную развединформацию» о «враждебном поведении иранских сил и контролируемых ими группировок», которые якобы «угрожают американским военнослужащим и интересам Соединенных Штатов во всем регионе».

При этом Шанахан подчеркнул, что Вашингтон «не ищет конфликта» с Тегераном, просто принимает меры «для обеспечения безопасности и благополучия наших военных, несущих службу по всему региону, и для защиты наших национальных интересов», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, на фоне растущей напряжённости в отношениях между Тегераном и Вашингтоном Дональд Трамп согласился отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат.

Напомним, ранее госсекретарь Майкл Помпео сообщил сотрудникам прессы, что Соединенные Штаты подозревают Иран в «возможной угрозе» своим интересам в зоне Персидского залива.

А перед этим советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Штаты в качестве «сигнала» властям Ирана направят на Ближний Восток группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков. Кроме того, в Персидский залив вошел ракетный эсминец ВМС США Mason.

ИСТОЧНИК KP.RU

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