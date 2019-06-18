Пентагон отправит на Ближний Восток еще тысячу военнослужащих США
В понедельник, 17 июня, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток еще около тысячи американских военнослужащих «в оборонительных целях» в связи с ситуацией вокруг Ирана, сообщает пресс-служба Пентагона.
В заявлении отмечается, что в регионе сохраняется угроза «в воздушном пространстве, на море и на суше», а «недавние атаки Ирана подтверждают надежную и достоверную развединформацию» о «враждебном поведении иранских сил и контролируемых ими группировок», которые якобы «угрожают американским военнослужащим и интересам Соединенных Штатов во всем регионе».
При этом Шанахан подчеркнул, что Вашингтон «не ищет конфликта» с Тегераном, просто принимает меры «для обеспечения безопасности и благополучия наших военных, несущих службу по всему региону, и для защиты наших национальных интересов», передает ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, на фоне растущей напряжённости в отношениях между Тегераном и Вашингтоном Дональд Трамп согласился отправить на Ближний Восток несколько тысяч солдат.
Напомним, ранее госсекретарь Майкл Помпео сообщил сотрудникам прессы, что Соединенные Штаты подозревают Иран в «возможной угрозе» своим интересам в зоне Персидского залива.
А перед этим советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Штаты в качестве «сигнала» властям Ирана направят на Ближний Восток группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков. Кроме того, в Персидский залив вошел ракетный эсминец ВМС США Mason.
ИСТОЧНИК KP.RU
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