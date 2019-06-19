Минобороны опровергло информацию о намерении изменить срок присвоения званий старшего лейтенанта

СЕГОДНЯ 13:28 2019-06-19T13:28:12+03:00

В ведомстве подчеркнули, что никаких предложений по этому вопросу "не разрабатывалось и не планируется"

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Министерство обороны России опровергло информацию, которая ранее в среду появилась в прессе, о том, что будут внесены изменения в сроки присвоения звания старших лейтенантов выпускникам гражданских вузов. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Министерстве обороны планируют изменить правила присвоения воинского звания старший лейтенант. Такое решение якобы принято для того, чтобы исключить дискриминацию выпускников гражданских и военных вузов. Отмечалось, что работа над необходимыми нормативно-правовыми актами завершится до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU