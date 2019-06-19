В Госдуме поддержали идею с изменением получения звания старшего лейтенанта

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-19T13:56:32+03:00

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В Госдуме прокомментировали сообщение о том, что в Министерстве обороны планируют изменить порядок получения звания старший лейтенант. Чтобы исключить дискриминацию выпускников гражданских и военных вузов, намерено изменить правила присвоения очередного звания, сделав его общим для всех – 2 года.

- Существует мировая практика, что первоначальные воинские звания по профессии, полученные в гражданских вузах, как правило, совершенно сопоставимы. Различия будут в дальнейшем, когда идет специализация, сказывается профессиональный и жизненный опыт, потом уже можно говорить о критериях профессионального роста. Поэтому это вполне правильное подготовленное решение министерства и комитет по обороне будет его поддерживать, — заявил ИА «НСН» глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

А вот в Минобороны поспешили откреститься от подобного новшества. Спустя несколько часов после появления новости в военном ведомстве заявили, что никаких предложений не разрабатывалось и не планируется в обозримом будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU