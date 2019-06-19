ЦБ рекомендовал списывать долги по ипотеке в случае изъятия жилья
Центральный Банк России обратился к кредиторам с предложением отказаться от взыскания задолженностей по ипотеке с граждан, которые уже лишились заложенного жилья из-за неисполнения обязательств по договору.
"Интересам потребителей в гораздо большей степени отвечало бы полное прекращение долга во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращено взыскание", - говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора.
В ЦБ рекомендуют придерживаться такого правила даже в случае отсутствия всех обстоятельств, с которым закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" связывает полное прекращение взятых по кредиту обязательств.
Это относится и к таким ситуациям, когда после реализации заложенного жилья на торгах, долг все еще остается не погашен, поскольку стоимость квартиры или дома является недостаточной.
Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году Верховный суд России разрешил забирать квартиры должников, даже если они являются их единственным жильем. Прецедент коснулся пятикомнатных апартаментов в подмосковном Одинцово.
ИСТОЧНИК KP.RU