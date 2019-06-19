2019-06-19T15:14:07+03:00
Экономика

ЦБ рекомендовал списывать долги по ипотеке в случае изъятия жилья

Регулятор считает, что лишившиеся заложенной недвижимости россияне могут не погашать остаток задолженности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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С россиян, лишившихся жилья из-за долгов по ипотеки, не стоит взыскивать остатки задолженности, считают в ЦБС россиян, лишившихся жилья из-за долгов по ипотеки, не стоит взыскивать остатки задолженности, считают в ЦБФото: Александр ГЛУЗ
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Центральный Банк России обратился к кредиторам с предложением отказаться от взыскания задолженностей по ипотеке с граждан, которые уже лишились заложенного жилья из-за неисполнения обязательств по договору.

"Интересам потребителей в гораздо большей степени отвечало бы полное прекращение долга во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращено взыскание", - говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора.

В ЦБ рекомендуют придерживаться такого правила даже в случае отсутствия всех обстоятельств, с которым закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" связывает полное прекращение взятых по кредиту обязательств.

Это относится и к таким ситуациям, когда после реализации заложенного жилья на торгах, долг все еще остается не погашен, поскольку стоимость квартиры или дома является недостаточной.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году Верховный суд России разрешил забирать квартиры должников, даже если они являются их единственным жильем. Прецедент коснулся пятикомнатных апартаментов в подмосковном Одинцово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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