Жара на выходных в Москве может побить рекорд 1917 года

СЕГОДНЯ 20:29 2019-06-19T20:30:37+03:00

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Московское лето продолжает бить температурные рекорды. Уже в субботу, 22 июня, воздух в столице может прогреться до +32 градусов. Наиболее близкий к этому показатель последний раз фиксировался аж в 1917 году.

В Гидрометцентре уточнили, что причиной возвращения знойной погоды стал обширный антициклон, который просто блокирует прохождение атмосферных фронтов, несущих с собой дожди и прохладу.

Так, уже в четверг, температура воздуха в отдельных районах Москвы может подняться до +30 градусов, и даже ночь не принесет ощутимой прохлады. В пятницу ситуация сохранится, но жарче всего будет в субботу, 22 июня.

"В дневные часы в городе и местами по области воздух будет прогреваться до +32°. Таким образом, в этот день можно ожидать перекрытие рекорда 1917 года, когда воздух в столице прогревался до +31.8", - говорится в сообщении на сайте метеорологического центра.

Жара начнет понемногу отступать с воскресенья - возможны небольшие дожди. В понедельник температура уже не поднимется выше +28 градусов.

Сайт kp.ru писал о том, что в столичном регионе до сих пор сохраняется оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU