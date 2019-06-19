2019-06-19T07:18:22+03:00
Общество

Погода в Москве на 19 июня 2019 года: 30-ти градусная жара и без осадков

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 19 июня 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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Синоптики прогнозируют 19 июня в Москве 30-градусную жару без осадковСиноптики прогнозируют 19 июня в Москве 30-градусную жару без осадковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Москве на 19 июня 2019 года будет переменно облачной и без осадков. Температура воздуха днем прогреется до 28-30 градусов тепла, вечером и ночью столбики термометров опустятся до 13-15 выше ноля.

Ветер в столице будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. В Московском регионе по-прежнему сохранится оранжевый уровень опасности из-за высокой пожароопасности.

Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы – 749 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что по данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда к середине июня в Москву снова вернется жара. Уже в четверг, 20 июня, будет за тридцать – это выше климатической нормы на пару градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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