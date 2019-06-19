На складе в Наро-Фоминске возник сильный пожар

СЕГОДНЯ 22:54 2019-06-19T22:54:29+03:00

В МЧС сообщили об отсутствии пострадавших в результате ЧП Фото: скриншот с видео

Огонь распространился на площади около 800 квадратных метров [видео]

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Сильный пожар возник на одном из складов в подмосковном Наро-Фоминске в среду, 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столичному региону.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 19.46. Пожарные тут же выехали по по адресу: Зеленый переулок, дом 7, и обнаружили, что огонь охватил одноэтажное электрифицированное строение. Внутри, по предварительной оценке, хранился хозяйственный инвентарь и различные товары для дома.

В 20.36 пожар удалось локализовать на площади около 800 квадратных метров, а еще через 15 минут открытое горение было ликвидировано.

"По предварительным данным пострадавших нет", - сообщается на сайте ведомства.

К тушению пожара были привлечены 37 человек и 11 единиц техники. Причины инцидента выясняются.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее сильное возгорание возникло в подмосковном городе Чехов. Пламя охватило ангар с горюче-смазочными материалами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715587" frameborder="0"></iframe> Сильный пожар в Наро-Фоминске.

ИСТОЧНИК KP.RU