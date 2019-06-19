2019-06-19T23:21:25+03:00
Общество

Водителей без ОСАГО могут лишить прав

Депутаты обсудят идею об ужесточении наказания за отказ оформлять страховку
Григорий ЛЕОРДА
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Пока это только инициатива.Пока это только инициатива.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Чтобы стимулировать российских автомобилистов к соблюдению законодательства о наличии ОСАГО депутаты хотят пересмотреть наказания за отсутствие полиса. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму.

В проекте закона предлагается накладывать пятитысячный штраф или лишать прав за повторное нарушение. Срок изъятия водительского удостоверения - от четырех до шести месяцев.

Пока же штраф составляет всего 800 рублей. Зачастую нарушители платят в два раза меньше, воспользовавшись правом оплате в течение первых 20 дней. Авторы законопроекта приводят грустную статистику. В 2017 году число штрафов за отсутствие полиса увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом. И эта цифра постоянно растет.

В пояснительной записке среди прочего указано, что вождение автомобиля без ОСАГО приводит к нарушению прав потерпевших участников ДТП на получение возмещения. Более того, отсутствие ОСАГО делает невозможным оформление ДТП без участия ГИБДД.

"В результате повышается объем работы сотрудников ГИБДД, которые могли бы в указанное время осуществлять контроль за дорожным движением", - подчеркивают авторы инициативы.

Сайт kp.ru писал о штрафах за нарушение этого пункта ПДД и о новых тарифах ОСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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