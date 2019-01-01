Как может измениться ОСАГО в 2019 году

ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ АВТОМОБИЛИСТОВ В НЫНЕШНЕЙ СИСТЕМЕ ОСАГО:

Поборы. Страховщики часто пытаются продать полис, навязывая в нагрузку ненужную страховку жизни или жилища. Порой даже прямые жалобы в Центробанк не помогают поставить коммерсантов на место.

Жадность. Компенсации легко может не хватить на нормальный ремонт.

Ошибки. Бывает, скидку за безаварийную езду рассчитывают неправильно — «КП» писала как можно снизить стоимость ОСАГО на 30%, заставив страховую уточнить в расчетах коэффициент бонус-малус (тот самый дисконт за езду без ДТП).

Самим страховщикам нынешнее положение тоже не нравится - выплаты по ОСАГО растут каждый год, а тарифы не меняются. В 20 регионах страховщики платят по договорам больше, чем получают от водителей — бизнес буквально теряет деньги.

Центробанк в 2018 году разработал реформу системы ОСАГО. По мнению регулятора, поправки сделают рынок автострахования более справедливым.

КОГДА ЖДАТЬ ПЕРЕМЕН?

Еще 30 ноября 2018 года пресс-служба ЦБ: «Совет директоров Банка России утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии. В ближайшее время документ будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции».

По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, Центробанк до самого конца декабря не передавал в Минюст документы по ОСАГО.

- Если ЦБ успеет это сделать до Нового года, то министерство сможет принять поправки уже в начале января 2019 года, - рассказал «КП» Юргенс. - Регулятор может передать документы после январских праздников. Тогда Минюст зарегистрирует изменения ближе к началу февраля. В любом случае, остались формальные бюрократические процедуры. Все положения реформы ОСАГО, подготовленные Центробанком, уже утверждены.

ЧТО ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ЦБ

У регулятора страховой отрасли три глобальных предложения:

- Улучшить расчет скидок за безаварийную езду (коэффициент бонус-малус). КБМ будет присваиваться раз в год, 1 января. Сейчас у водителя может возникнуть так называемое «задвоение» коэффициента, когда их у клиента получается два (например, в одной страховой один, в другой - другой). Так вот, останется единственный КБМ — в случае спорной ситуации, страховая обязана будет выбрать тот коэффициент, который выгоднее водителю.

- Возраст и стаж сильнее будут влиять на стоимость страховки нежели сейчас — появятся 50 разных категорий, связанных с ними. Всем более-менее молодым водителям придется платить больше. Например, у автомобилиста возрастом 25-29 лет и стажем вождения 9 лет коэффициент будет 1,04. То есть базовая цена полиса увеличится на 4%.

У автомобилиста старше 30 лет с безаварийным стажем больше 10 лет ставка будет: 0,96. То есть, полис станет на 4% дешевле. Сейчас в обоих случаях действует ставка 1.

- Минимальную базовую стоимость полиса уменьшат на 20%, максимальную увеличат на 20%. Сейчас базовая ставка полиса на легковушку (без коэффициентов) может колебаться с 3432 до 4118 руб. Границы расширят — с 2746 до 4942 руб.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин, во время обсуждения реформы ОСАГО в Госдуме заявил, что тарифы станут более справедливыми. Сейчас полис и для лихача, и для аккуратного водителя стоит примерно одинаково. Разница есть, но не радикальная.

- Для 80% автомобилистов цена ОСАГО не изменится, - считает Игорь Юргенс. - Для 15% страховка подешевеет. 5% опасных водителей станут платить больше.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ОТ МИНФИНА

Поправки в систему ОСАГО от Центробанка фактически утверждены. Но реформой автогражданки занималось и министерство финансов. У ведомства есть свои поправки, которые могут заработать в 2020-2021 годах.

Минфин в будущем хочет перейти на индивидуальные тарифы.

- Просто поднять лимиты по выплатам нельзя, - заявил в Госдуме на обсуждении поправок в ОСАГО замминистра финансов Алексей Моисеев. - Тогда надо будет повышать стоимость полиса, а делать этого не хотелось бы. Мы будет поэтапно переходить к индивидуальным тарифам. Тогда для каждого водителя ОСАГО будет стоить по-разному.

Резон в позиции Минфина есть. Сейчас добросовестные водители оплачивают ущерб от езды лихачей. 70% собранных денег уходит на выплаты по авариям 5% автомобилистов.

- 2-3% водителей относятся к категории маргиналов, - рассказал координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. - Эти автомобилисты агрессивно водят, часто попадают в ДТП. Вспомним пресловутую Мару Багдасарян.

Нынешние правила ОСАГО не позволяют для условной Багдасарян сделать бесконечно дорогую страховку, учитывая ее опасное поведение на дороге. Даже поправки от Центробанка тут не помогут. Страховка для Мары подорожает, но не кардинально. Для того, чтобы лихача ударить рублем по-настоящему нужна полноценная либерализация.

Похожая история с таксистами. По статистике, средний водитель попадает в аварию раз в 20 лет. Средний таксист — раз в полтора года. При этом, у таксистов полис не настолько уж дороже.

Считаем: ОСАГО на год для таксиста в Москве стоит примерно 24 тыс. руб. Средний ущерб от одного ДТП: 70 тыс. руб. За полтора года таксист отдаст страховой около 36 тыс. руб., а заплатить за него по полису придется 70 тыс. руб. Для бизнеса — чистый убыток. Но действующая система автогражданки не позволяет это учесть.

- При либерализации тарифа опытный водитель в Москве станет платить меньше. Молодой южанин, у которого зашкаливает тестостерон, вероятно начнет платить больше, - сказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. - На страховом рынке достаточно конкурентная ситуация — соперничество бизнеса сдержит возможный рост цен.

По мнению экспертов, при либерализации тарифов на стоимость страховки будет влиять много факторов:

- Количество штрафов. Чем чаще водитель нарушает правила, тем дороже страховка.

- Серьезность аварий. Есть разница, автомобилист поцарапал на парковке чужой бампер или разнес на дороге три автомобиля.

- Манера езды. Сейчас некоторые страховщики для расчета стоимости КАСКО используют датчики, измеряющие манеру вождения. Резкие старты, торможения, превышения скорости влияют на цену полиса. Этот же принцип можно использовать в ОСАГО.

От некоторых коэффициентов, наоборот, решено отказаться. Например, объем двигателя не будет влиять на стоимость страховки. Статистически нет никакой связи между объемом мотора и количеством ДТП.

В Минфине считают, что надо уходить от региональных коэффициентов, повышающий цену ОСАГО. Раз тариф страховки рассчитывается индивидуально, то какая разница, где водитель ездит без аварий, в Москве или Рязани?

По словам Алексея Моисеева, его ведомство готово одобрить обязательную видеосъемку покупки ОСАГО. Если страховщики будут отказывать в продаже полиса без допуслуг, запись станет доказательством правоты автомобилиста. Ведь водителю обязаны продать страховку.

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Ходить в Госдуму иногда бывает весьма полезно. Недавно я посетил парламентское обсуждение грядущей реформы ОСАГО. Перед депутатами с трибуны выступал зампред Центробанка Владимир Чистюхин.

- Каждый год к нам поступают десятки тысяч жалоб на систему страхования гражданской ответственности. Больше половины обращений касаются расчета коэффициента бонус-малус (это скидка за безаварийную езду – Авт.), - рассказал финансист (подробности)