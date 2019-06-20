2019-06-20T00:21:28+03:00
В мире

Абрамович намерен купить самый дорогой особняк в Израиле

Вилла несколько месяцев была в аренде у бизнесмена
Григорий ЛЕОРДА
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Особняк стоит сразу на двух участках.Особняк стоит сразу на двух участках.
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Бизнесмен Роман Абрамович собирается побить рекорд израильского рынка недвижимости. Миллиардер хочет приобрести роскошную виллу в городе Герцлия-Питуах в 15 километрах от Тель-Авива.

Особняк площадью 2000 квадратных метров располагается на участке 0,9 гектар. Поместье Абрамович арендовал три месяца назад. Приглядевшись, бизнесмен подписал опцион на приобретение этой недвижимости за 63 миллиона долларов. Проедет недвижимость миллиардер Алан Говард. Он купил два участка больше десяти лет назад, объединил их и выстроил дворец.

Заметим, это не первая покупка Абрамовича в Израиле. В 2015 году он купил отель Verso, который стоит на "пятиакровом поле между улицами чезиза и Якова глаза за 100 миллионов шекелей", пишет газета Calcalist. Миллиардер обосновался в этой стране в мае из-за того что его виза в Англии не была продлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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