ВЦИОМ: Большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным

СЕГОДНЯ 05:01 2019-06-20T05:01:24+03:00

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Три четверти россиян планируют следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным. Ответы лидера страны на вопросы вызывают интерес почти у 80% граждан. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Внимательно следить за диалогом в студии намерены 29% россиян. 12% хотят изучить отдельные фрагменты, 34% не хотят следить за спецпрограммой, но узнают об основных вопросах из новостей, газет и интернета, пишут РИА "Новости".

Прямая линия с Владимиром Путиным начнется в полдень 20 июня 2019 года. Президент в прямом эфире выслушает вопросы и призовет чиновников к ответу. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл формат, в котором пройдет эта телепередача, классическим. То есть никаких революционных новшеств не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU