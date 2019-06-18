Путин поговорит со страной «в классическом формате»

Кремль регулярно внедряет в масштабные мероприятия президента технологические новинки, но принципиальных новшеств во время предстоящей «Прямой линии с Владимиром Путиным» не запланировано.

- Это будет мероприятие уже в устоявшемся формате, - рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - У президента будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами, членами правительства - такая возможность предусмотрена.

Год назад Путин уже делал так — непосредственно в эфире адресовал заданные ему гражданами вопросы тем, кто был за них в ответе — министрам или губернаторам.

- В целом, это будет классический формат, - пояснил Песков. - Акцент, естественно, будет на содержание, на то, чтобы ответить на максимальное количество реальных вопросов реальных людей - и тех, которые поступили с момента объявления сбора вопросов, и которые будут поступать во время прямого эфира.

Владимир Путин полностью взял на подготовку к «Прямой линии» два дня перед программой.

Во время трансляции ежегодной специальной телепрограммы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Фото Кирилл Кухмарь/ТАСС

- Он и сам готовится: изучает набор справочных материалов, которые традиционно присылают к этому мероприятию министерства и ведомства, при необходимости связывается с министрами, с руководителями различных органов власти, проводит совещания с администрацией, смотрит массив вопросов, - пояснил пресс-секретарь главы государства. Хотя самые горячие темы раскрывать не стал. - Непонятно, каким блокам тем будет уделено наибольшее внимание, потому что обсуждение верстается по ходу "Прямой линии". Но понятно, какие темы превалируют в обращениях людей. Сейчас не буду говорить, будет "Прямая линия" - там об этом пойдет речь. Не хотелось бы раскрывать заранее все нюансы.