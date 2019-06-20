Путин о "китовой тюрьме": "Где большие деньги, там всегда сложности"

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-20T13:58:00+03:00

Ученые готовятся выпустить на свободу первую партию косаток и белух из бухты Средней

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Ситуация с Центром адаптации морских млекопитающих в Приморье, более известной как "китовая тюрьма", наконец-то двинулась с места. В четверг, 20 июня, из бухты Средней, где сейчас содержатся почти 100 белух и косаток, вывезли первую партию животных, которых собираются выпустить на свободу.

Сайт kp.ru писал о том, что предприниматели хотели продать морских обитателей за рубеж, но власти запретили их экспорт. Общественность пришла в ужас от условий содержания китов и попросила президента РФ Владимира Путина разобраться в ситуации. Вскоре по его указу была создана группа из специалистов, которая решила постепенно отпускать животных в места их естественного обитания.

Глава государства считает, что сложности возникли из-за наличия слишком большого числа заинтересованных лиц, ведь только косатки стоят около 100 миллионов долларов.

"Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением", - сказал Путин в ходе Прямой линии.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев, в свою очередь, заверил, что уже взял вопрос под контроль.

"Создана группа из специалистов, принято единственно правильное решение по рекомендациям ученых - перебазировать животных в место их обитания... Операция займет порядка четырех месяцев", - сказал заместитель главы правительства.

Также будет изменена нормативно-правовая база. Вылов китов будет разрешен лишь в научных целях и народам крайнего севера.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715708" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о ситуации с китовой тюрьмой в Приморье.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU