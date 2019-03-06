Выпустить нельзя держать: как будут спасать касаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье

За несколько месяцев, что сотню касаток и белух держат узниками в Приморском крае, скандал разросся до международных масштабов. Незаконно выловленных китов коммерсанты собирались продать за рубеж, заработав на живом товаре миллионы долларов. Живность временно разместили в бухте Средняя под Находкой — там-то в тесных и грязных вольерах их и нашли зоозащитники (все подробности — на сайте kp.ru). К спасению несчастных подключились даже мировые звезды - Леонардо ди Каприо, Памела Андерсон и сын всемирно известного океанографа Жан-Мишель Кусто, а Владимир Путин поручил чиновникам разобраться с проблемой до 1 марта. Казалось бы, китов должны выпустить незамедлительно. Но все сроки уже прошли, а касатки и белухи все еще томятся в неволе без шансов на скорое освобождение.

КИТЫ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ

Это не пожелание, а прогноз - в том случае, если ситуация затянется хотя бы на пару недель. На днях в бухте, где с лета прошлого года содержались 90 белух и 12 косаток, не досчитались сразу трех обитателей. Отловщики уверяют — киты проделали дырку в ограждении и ринулись в синее море, зоозащитники же уверены: животные погибли. Ведь с каждым днем состояние заложников все хуже. Ученые, побывавшие на днях в тюрьме (ее только в последнее время открыли для проверяющих, а вот журналистам там до сих пор разбивают камеры), обнаружили у животных темные пятна и образования на коже — явное свидетельство инфекции. И это неудивительно: повсюду отходы и мусор, технология хранения корма нарушена, а прибрежная вода, в которой теснятся животные, жутко грязная.

Спасать животных надо немедленно, но как именно — не решено до сих пор. Открыть вольеры и просто выпустить узников нельзя. Ловили-то их в Охотском море и в Японском, где находится «тюрьма» киты просто не приживутся. И вот 5 марта по сорванному поручению Путина власти наконец придумали выход. Посовещавшись, чиновники из Минприроды и Росрыболовства совместно с генпрокуратурой договорились переместить касаток и белух за 200 километров - на остров Русский. Там в центре содержания крупных морских животных после адаптации (и параллельно — схода льдов в Охотском море) китов должны выпустить в естественную среду. На всех особей установят чипы, чтобы отслеживать их судьбу. Единственная загвоздка — никакого центра еще не существует даже на бумагах.

Специалистам пришлось поломать голову чтобы помочь животным из Центра адаптации в Средней бухте . Фото Юрий Смитюк/ТАСС

- Во-первых, оборудование нового дома для китов растянется на несколько месяцев — а значит, все это время они проведут в «тюрьме», - предупреждает Дмитрий Лисицын, глава общественной организации «Экологическая вахта Сахалина». - А во-вторых, качество воды вокруг острова хуже, и болячки и без того ослабленных животных лишь усугубятся.

Еще один вариант — пока оставить китов на месте и провести реабилитацию, а летом на барже с контейнерами доставить в родные края. Чем это отличается от нынешней неволи? Вольеры расширят, животных пролечат и будут кормить через шланги, чтобы до минимума сократить контакт с людьми. Это, кстати, еще одна причина, по которой касаток нельзя выпускать сиюминутно: за несколько месяцев животные отвыкли от дикой среды и возможно, даже не смогут охотиться.

Проводить реабилитацию морских обителей вызвался представитель знаменитой фамилии — экологический активист и исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын прославленного исследователя. По согласованию с местными властями он готовит экспедицию в Приморье.

СУММА СДЕЛКИ — 15 МЛН ДОЛЛАРОВ

Но пока ученые бьются за спасение китов, отловщики также рьяно защищают свои интересы. Несмотря на то, что возбуждены сразу два уголовных дела — за незаконную добычу водных биоресурсов и жестокое обращение с животными, коммерсанты сдаваться не собираются. Отловом занимались четыре компании: «Белый кит», «Сочинский дельфинарий», «Океанариум ДВ» и «Афалины». Две последних уже обратились к президенту Путину с просьбой не забирать животных в пользу государства. При этом добытчики не скрывают, что отловили более сотни морских обитателей по заказу из Китая.

- Касаток ждут с океанариумах, где для них созданы комфортные условия. Заказчики уже внесли аванс на поставку животных и теперь несут значительные убытки. Есть реальная угроза исков с их стороны, - заявили коммерсанты. - А исполнение контракта, наоборот, увеличит внешнеторговый баланс России на 15 млн долларов и принесет в бюджет РФ до 200 млн рублей налогов.

Но кто в этой ситуации хуже - ненасытные китайцы или продажные россияне — большой вопрос. По словам бизнесменов, все необходимые одобрения от госорганов они получили еще на стадии утверждения отлова. Но тут коммерсанты лукавят. Разрешение на добычу морских млекопитающих организациям выдавали в культурно-просветительских целях, а не для продажи за рубеж по многомиллионным контрактам.

Есть и еще один важный момент. Взрослого кита, например, касатку, чья длина достигает 10 метров, выловить нелегко, поэтому коммерсанты и браконьеры охотятся в первую очередь на детенышей. Среди пленников «китового гетто» около двух десятков особей — малыши в возрасте до года, а значит, поймали их совсем «грудничками», хотя в России их отлов запрещен даже в научных целях.

- Это беспрецедентная катастрофа даже в мировых масштабах, - уверен Александр Агафонов, научный сотрудник института океанологии Российской академии наук. - И не только из-за количества особей, которых добыли под прикрытием культурных целей, но и по количеству нарушений. Ведь в тюрьме оказались не только детеныши, но и плотоядные касатки, занесенные в Красную книгу Камчатского края. После такого вопиющего случая надо вводить мораторий на отлов китов до тех пор, пока не будет усовершенствовано законодательство. Сейчас все очень запутано, что позволяет нечистым на руку предпринимателям обходить закон, а потом шантажировать государство недополученной прибылью. Но ведь государство этих работ не заказывало и не должно нести убытки, связанные с возвратом китов домой. Пусть коммерсанты, которые как-то доставили животных из Охотского моря в Японское за 1500 километров, также вернут их обратно.

КСТАТИ

Россия – единственная страна в мире, где продолжают ловить касаток. С 1982 года их коммерческая добыча запрещена во всем мире. В России же их отлов официально разрешен исключительно «в научных и культурно-просветительских целях». Однако, прикрываясь им, животных ловят на продажу. При этом ловля касаток — процесс очень жестокий. Для этого растягивают сетку, куда загоняют животных. Часть касаток в сети запутывается и погибает, захлебнувшись. Таким образом, на одну отловленную касатку приходится несколько погибших. Поэтому квоты отлова на практике превышаются в несколько раз.

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