2019-06-20T15:30:32+03:00
Политика

Путин: "На сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство с Белоруссией

Президент РФ в ходе Прямой линии прокомментировал отношения с Союзным государством [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии заявил, что Россия и Белоруссия не собираются объединяться в одно государство.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

- У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство, - отметил российский глава.

Путин - об отношениях России и Беларуси.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

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