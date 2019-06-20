Путин: "На сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство с Белоруссией

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-20T15:30:32+03:00

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Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии заявил, что Россия и Белоруссия не собираются объединяться в одно государство.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

- У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство, - отметил российский глава.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715746" frameborder="0"></iframe> Путин - об отношениях России и Беларуси.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU