Путин: "На сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство с Белоруссией
Президент РФ в ходе Прямой линии прокомментировал отношения с Союзным государством [видео]
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Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии заявил, что Россия и Белоруссия не собираются объединяться в одно государство.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
- У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство, - отметил российский глава.
Путин - об отношениях России и Беларуси.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
ИСТОЧНИК KP.RU