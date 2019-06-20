Путин заявил, что ему совсем не надоело быть президентом

СЕГОДНЯ 16:55 2019-06-20T16:55:51+03:00

Путин не стал бы баллотироваться на новый срок, если бы устал от должности президента Фото: REUTERS

В ином случае он даже не стал бы баллотироваться на новый срок

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Президент России Владимир Путин признался в том, что ему до сих пор не надоела занимаемая должность. Такая фраза прозвучала в эфире программы "Прямая линия", которая транслировалась в четверг, 20 июня.

"Нет, иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок", - сказал Путин, отвечая на вопрос, не надоело ли ему быть президентом.

Ранее во время выступления на Прямой линии Владимир Владимирович рассказал о том, что сначала отказал Борису Ельцину в предложении возглавить страну, поскольку она "трещала по швам". Путин считал, что нахождение у власти - это не для него, но потом все же согласился на назначение. При этом президент не уточнил, что подтолкнуло его к такому решению.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Отвечая на этот вопрос, он лишь еще раз поблагодарил дагестанских ополченцев за защиту своей малой родины и сохранение территориальной целостности государства. Об этом писал сайт kp.ru.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU