Путин заявил, что ему совсем не надоело быть президентом
Президент России Владимир Путин признался в том, что ему до сих пор не надоела занимаемая должность. Такая фраза прозвучала в эфире программы "Прямая линия", которая транслировалась в четверг, 20 июня.
"Нет, иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок", - сказал Путин, отвечая на вопрос, не надоело ли ему быть президентом.
Ранее во время выступления на Прямой линии Владимир Владимирович рассказал о том, что сначала отказал Борису Ельцину в предложении возглавить страну, поскольку она "трещала по швам". Путин считал, что нахождение у власти - это не для него, но потом все же согласился на назначение. При этом президент не уточнил, что подтолкнуло его к такому решению.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Отвечая на этот вопрос, он лишь еще раз поблагодарил дагестанских ополченцев за защиту своей малой родины и сохранение территориальной целостности государства. Об этом писал сайт kp.ru.
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
ИСТОЧНИК KP.RU